Hiconics stellt integrierte Heimenergielösungen in Europa vor

Kortrijk, Belgien (ots/PRNewswire) - Hiconics Eco-Energy Drive Technology („Hiconics", SHE300048), eine grüne Energiemarke unter Midea Industrial Technology, stellte ihr HiEnergy Series Residential Energy Storage System auf der Kortrijk Solar Solutions Exhibition in Belgien vor, die vom 25. bis 26. Oktober 2023 stattfand. Die HiEnergy Series, welche unter dem Motto „Unveiling the Beauty of HiEnergy" operiert, ist bereit, Standards für Heimenergiespeicherlösungen neu zu definieren.

Im Gegensatz zu anderen Marken, die sich auf das Angebot von Einzelprodukten konzentrieren, zeigte Hiconics ein gut abgerundetes Portfolio, das seine Baureihen HiEnergy, MINERGY und WISDOM umfasst. Insbesondere die Baureihen HiEnergy und MINERGY bieten sowohl einphasige als auch dreiphasige Lösungen, die auf die unterschiedlichen Anforderungen an die Energiespeicherung von Haushalten in ganz Europa zugeschnitten sind. Diese hochmodernen Systeme ermöglichen es Hausbesitzern, durch die Bereitstellung mehrerer Arbeitsmodi, die eine Vielzahl von Energieanforderungen erfüllen, elektrische Unabhängigkeit zu erreichen.

Sicherheit, Komfort und Intelligenz sind Kernpunkte der Designphilosophie von Hiconics. Die HiEnergy Series verfügt über eine explosionssichere Aerosoltechnologie, ein integriertes Temperatursteuerungssystem und eine IP65-Bewertung, wodurch eine ausreichende Wasser- und Staubbeständigkeit für Außeninstallationen gewährleistet wird. Zusätzlich zu ihrer Attraktivität ist die Baureihe vorverdrahtet, was Risiken im Zusammenhang mit konventioneller Verkabelung minimiert und aufgrund ihres modularen Designs oft in nur 30 Minuten installiert werden kann.

Unter den vorgestellten Innovationen ist das Unternehmen besonders stolz auf die WISDOM Series, welche vorwiegend für Niedertemperaturbereiche entwickelt wurde, die einen höheren Schutz erfordern. Diese dreiphasige Energiespeicherlösung mit einer Kapazität von bis zu 69 kWh zielt darauf ab, die Energieunabhängigkeit für Hausbesitzer zu maximieren, was sie zu einem wichtigen Teil des umfassenden Angebots von Midea Hiconics macht.

Diese Funktionen werden durch ein fortschrittliches Energiemanagementsystem ergänzt, das durch künstliche Intelligenz betrieben wird. Da Verbraucher zunehmend auf der Suche nach nachhaltigeren und bequemeren Lebensstilen sind, sind die neuen HiEnergy und WISDOM-Baureihen von Hiconics mit einer Energy Management App ausgestattet. Unter Verwendung von KI-Algorithmen bietet die App eine mehrdimensionale Echtzeit-Analyse verschiedener Umwelt-, Last- und Energiefaktoren und ermöglicht so eine dynamische Anpassung der Energiestrategien des Haushalts auf der Grundlage der individuellen Nutzerziele.

Hiconics wurde im Jahr 2003 gegründet und ist seit 2010 börsennotiert. Das Unternehmen trat der Midea Group 2020 bei. Als entscheidender Akteur bei den Bemühungen der Midea Group im Bereich grüne Energie, verfügt das Unternehmen über ein umfassendes Portfolio, das sich auf die Speicherung von Heimenergie, VFDs und dezentrale Solarparks erstreckt. Die Midea Group selbst hat sich in 55 Jahren Entwicklung zu einem globalen Technologiekonglomerat entwickelt, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte, industrielle Technologie, Gebäudetechnik, Robotik und Automatisierung spezialisiert hat. Im Jahr 2023 belegte die Midea Group Platz 278 der Fortune Global 500 und Platz 36 auf der Liste der Global Tech 100 von Brand Finance.

Weitere Informationen finden Sie auf www.hiconics-global.com.

Informationen zu Hiconics

Hiconics wurde 2003 an der Shenzhen Stock Exchange unter dem Namen „Hiconics" (SHE300048)" notiert. Im selben Jahr wurden sie offiziell in die Midea Group aufgenommen. Als führendes Unternehmen im Bereich der grünen Energie seines Mutterkonzerns verfügt Hiconics derzeit über eine breite Präsenz in den Bereichen Haushalt, Industrie und Handel. Das Unternehmen erstreckt sich über die Bereiche Heimenergiespeicherung, VFDs und verteilte Photovoltaik-Kraftwerke.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2260539/Hiconics_Debuts_Integrated_Residential_Energy_Solutions_Europe_Kortrijk_Solar_Solutions.jpg

