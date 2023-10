Mahrer/Keri ad Frauenbudget 2024: Gewaltschutz wird ernst genommen

Frauenbudget aufgestockt – Ministerin Raab setzt wichtige Schritte in der Frauenpolitik

Wien (OTS) - „Das Frauenbudget für 2024 ist ein wichtiger Schritt, dem noch viele folgen müssen. Insbesondere muss künftig vermehrt auf die neuen Herausforderungen eingegangen werden, die durch zugewanderte Menschen in Bezug auf die Selbstbestimmung der Frau entstehen“, begrüßt der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Stadtrat Karl Mahrer das heute von Frauenministerin Susanne Raab präsentierte Frauenbudget 2024.



Ein großer Teil des auf 33,6 Millionen Euro aufgestockten Budgets soll in den Gewaltschutz fließen. Das Angebot an Gewaltschutzzentren und Beratungseinrichtungen wird ausgebaut und jeder Bezirk eine eigene Frauen- und Mädchenberatungsstelle erhalten. „Wichtig für Frauen und Mädchen, die Unterstützung und Hilfe brauchen, ist ein kurzer Weg zur Beratung“, hebt die Frauensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri, hervor. „Ministerin Susanne Raab weiß, wie breit das Feld der Frauenpolitik ist und nun wird diese Breite auch im Budget abgebildet.“



„Das aufgestockte Budget und die heute präsentierten Maßnahmen beweisen, dass die Volkspartei ein Garant ist, dass Gewaltschutz nicht nur eine Floskel ist, sondern ernst genommen wird“, so Mahrer abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at