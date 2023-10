Reinhard Florey als OMV Finanzvorstand wiederbestellt

Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung Reinhard Florey (57) als Finanzvorstand der OMV Aktiengesellschaft wiederbestellt. Die aktuelle Funktionsperiode verlängert sich bis 30. Juni 2025 mit einer Verlängerungsoption bis 30. Juni 2027 mit beidseitiger Zustimmung. Reinhard Florey ist seit 1. Juli 2016 Finanzvorstand der OMV.

Aufsichtsratsvorsitzender der OMV Aktiengesellschaft, Lutz Feldmann: „Als Finanzvorstand hat Reinhard Florey eine hervorragende Finanzstrategie entwickelt, die auf eine starke Bilanz und mehr Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Diese und weitere Maßnahmen haben der OMV eine erfolgreiche Steuerung ihrer Geschäfte inmitten des äußerst herausfordernden externen Umfeldes und der Energiewende ermöglicht. Der Aufsichtsrat freut sich auf eine weitere Zusammenarbeit mit Reinhard Florey. Die Verlängerung seines Mandats ist ein Zeichen der Förderung von Kontinuität, während das Unternehmen seine ehrgeizige Strategie 2030 vorantreibt.“

Reinhard Florey absolvierte sein Studium an der Technischen Universität Graz im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau parallel zu seinem Musikstudium an der Musikuniversität Graz. Er begann seine berufliche Laufbahn in der Unternehmens- und Strategieberatung. Von 2002 bis 2012 war er in verschiedenen internationalen Positionen für die ThyssenKrupp AG tätig. Bis Juni 2016 war er Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des finnischen Edelstahl-Unternehmens Outokumpu Oyj.





OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 62 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.300 im Jahr 2022 eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures – Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar™ (mit TotalEnergies, in den USA) – liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV Geschäftsbereich Fuels & Feedstock produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 1.700 Tankstellen in acht europäischen Ländern. Im Geschäftsbereich Energy exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion lag 2022 bei 392 kboe/d. Zu den Aktivitäten gehört auch das Low Carbon Business sowie das gesamte Gasgeschäft.

Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden.

OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt.





