KASTNER AllesWein – Plädoyer für mehr Süßwein im Glas!

Zwettl (OTS) - Weinikonen und -elixiere, natursüß, versetzt, verzaubert: Unter diesem Motto stellt das Weinhandelshaus KASTNER in der Winterausgabe seines Kundenmagazins KASTNER AllesWein das Thema Süßwein aufs Podest und plädiert für mehr Stolz auf die Leistungen der österreichischen Winzerinnen und Winzer.

Sie zählen zu den großen Abräumern bei den renommiertesten Süßwein-Wettbewerben der Welt und genießen auf dem internationalen Weinparkett bestes Ansehen. Mit ihren edelsüßen Kreszenzen sind die österreichischen Winzerinnen und Winzer kaum zu schlagen. Das führte erst unlängst Hans Tschida vor Augen, als er bei der International Wine Challenge (IWC) 2023 in London zum neunten Mal in Folge den Titel „Sweet Winemaker of the Year“ verliehen bekam. Nicht zu reden von den Errungenschaften des Weinguts Kracher in diesem Genre. Viele heimische Winzerinnen und Winzer erhalten für ihre edelsüßen Weine stets Top-Bewertungen bei global bedeutenden Fachverkostungen und zeigen, dass hier enorm viel Kompetenz vorhanden ist. Das Weinhandelshaus KASTNER stellt diese Kompetenz mit seiner neu erschienenen Ausgabe von KASTNER AllesWein prominent in die Auslage. Als Tribut für einzigartige Erfolge, die oft zu wenig wahrgenommen werden und doch ihren Anteil daran haben, dass Österreich als Weinnation einen so guten Ruf genießt.

Kommerzialrat Christof Kastner, Geschäftsführender Gesellschafter der KASTNER Gruppe, über die Motivation, sich für den österreichischen Süßwein zu engagieren: „ Unser aller Aufgabe ist es, die Kunde von dieser Kompetenz weiterzutragen, sie geradezu hinauszutrompeten. In unserem Team ist die Begeisterung für diesen Fokus auf Süßweine groß und wir wollen damit in Erinnerung rufen, was das Weinland Österreich an kostbaren önologischen Schätzen aufzuweisen hat .“

„ Wir sollten diese Weine mehr auf dem Radar haben, wenn es um Speisenbegleitung geht. Längst muss es dafür nicht immer Gänseleber, ein Dessert oder Käse sein. Eine Vielfalt an Speisen zaubert gemeinsam mit einem Süßwein Freude auf den Gaumen. Gefragt sind ein wenig Offenheit und Experimentierfreude. Und ein Quantum Stolz auf die Leistungen unserer Süßwein-Winzerinnen und -Winzer ist ohnehin mehr als angebracht “, ist Josef M. Schuster, Leiter und Head Sommelier von KASTNER AllesWein, überzeugt.

Zahlreiche Weine verschiedener Süßegrade, Lese- und Herstellungsarten werden in dieser Ausgabe des KASTNER AllesWein Journals vorgestellt und beschrieben, der Großteil davon österreichischer Herkunft. Darüber hinaus ist Wissenswertes über deren Entstehung zu erfahren, aktuelle Trends werden aufgegriffen und als eines der Schwerpunktthemen sind Speisenempfehlungen abseits des Mainstreams nachzulesen.

