Pro & Contra morgen auf JOYN, PULS 24 & PULS 4: "Netanjahu-Freunde" und "Hamas-Versteher" - Wie sehr spaltet uns der Nahost-Krieg?

Wien (OTS) - Der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel hat nicht nur eine Reihe an militärischen Maßnahmen ausgelöst, sondern auch die Fronten in der Debatte verhärtet. Wie konnte es so weit kommen? Ist eine Lösung des Nahost-Konflikts unmöglich geworden? Das diskutiert bei Pro und Contra eine prominente Runde mit Timna Brauer, Martin Engelberg, Martha Bißmann und Stephan Schulmeister.

Seit dem Wochenende rücken Israels Bodentruppen in Gaza vor. Wer fliehen konnte, ist bereits geflohen, und doch sitzen noch Millionen Menschen im umkämpften Gebiet in der Falle. Ebenso wie 239 israelische Geiseln, deren Freilassung mehr als fraglich ist.

Gleichzeitig vergeht kein Tag ohne propalästinensische Demonstrationen in Europa und den USA. Dort fordern manche Teilnehmer:innen nicht nur ein freies Palästina, sondern auch das Ende des Staates Israel, teils unterstützt von linken Gruppierungen. Gleichzeitig häufen sich weltweit die Übergriffe gegenüber Jüd:innen.

Von welcher Seite wird der Hass befeuert? Was passiert gerade in Gaza und in Israel? Und wie lässt sich dieser weltweite Anstieg an Antisemitismus wieder unter Kontrolle bringen?

PRO UND CONTRA

Dienstag, 31. Oktober 2023, 21:15 Uhr JOYN & PULS 24

Dienstag, 31. Oktober 2023, 22:20 Uhr JOYN & PULS 4

Gäste:

Martin Engelberg, Sprecher für Internationale Entwicklungen, ÖVP

Timna Brauer, Sängerin

Stephan Schulmeister, Ökonom

Martha Bißmann, Demokratieaktivistin, Projektleiterin für internationale Zusammenarbeit, früher Nationalratsabgeordnete

Moderation: Manuela Raidl

