Novo Nordisk gibt umfassende Patient:innen-Information zur Identifizierung von Original Ozempic®- und Saxenda®-Pens

Wien (OTS) - Novo Nordisk, Hersteller der Medikamente Ozempic® und Saxenda®, wurde darauf aufmerksam, dass Medikamentenfälschungen der Produkte Ozempic® und Saxenda® über illegale und legale Vertriebswege in Umlauf gebracht wurden. Das Unternehmen veröffentlicht Informationen zur Identifizierung der Originalprodukte.

Novo Nordisk ersucht seine Patient:innen in Österreich, Arzneimittel vor Verwendung auf Echtheit zu prüfen und veröffentlicht zur Identifizierung der Originalprodukte eine Hilfestellung. Novo Nordisk wurde auf Medikamentenfälschungen seiner Produkte Ozempic® (Semaglutid) und Saxenda® (Liraglutid) aufmerksam. Nach derzeitigem Wissensstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Medikamentenfälschungen in mehreren Ländern über illegale und legale Verkaufswege verbreitet wurden.

Patient:innensicherheit hat für Novo Nordisk höchste Priorität und das Unternehmen steht weiterhin in engem Kontakt mit den Gesundheitsbehörden, um dazu beizutragen, gefälschte Produkte zu identifizieren. Weiters steht das Unternehmen in Dialog mit dem Großhandel, Apotheken und medizinischem Fachpersonal, um Patient:innen bestmöglich vor gefälschten Produkten zu schützen.

Untersuchungen zeigen, dass es sich bei den bisher identifizierten Medikamentenfälschungen um Insulin-Pens handelt, die mit gefälschten Ozempic®- und Saxenda®-Etiketten versehen wurden. Insulin wird zur Behandlung von Patient:innen mit Diabetes Mellitus verwendet, um hohe Blutzuckerspiegel zu senken. Die Originalprodukte Ozempic® und Saxenda® sind keine Insuline und wirken gänzlich anders auf den Körper. Insulinprodukte dürfen daher nicht statt Ozempic® und Saxenda® verwendet werden, da es zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen kommen kann.

Gefälschte Ozempic®- und Saxenda®-Pens sind an der Dosisanzeige und dem Dosiseinstellring zu erkennen, die sich von jenen der Originalprodukte unterscheiden. Bitte beachten Sie dazu die Patient:innen-Information im Anhang. Der Inhalt der gefälschten Pens unterscheidet sich gänzlich von den Originalprodukten und sollte nicht verwendet werden, da dies ein Risiko für die Gesundheit der Patient:innen darstellt.

Novo Nordisk nimmt jeden, dem Unternehmen gemeldeten, Fall von Fälschungen sehr ernst und stellt sicher, dass dieser entsprechend den geltenden Vorschriften den Behörden gemeldet wird. Zusätzlich sind externe Expert:innen beauftragt, die auf die Überwachung und Entfernung von illegalen Online-Angeboten von Medikamenten spezialisiert sind, mit dem Ziel, illegale Plattformen und Täter zu identifizieren und der Strafverfolgung durch die Behörden zuzuführen.

Ozempic® (Wirkstoff: Semaglutid) ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in Europa von der EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) eine Zulassung für die Behandlung von Menschen mit Typ-2-Diabetes hat. In Österreich wird das Medikament in den Dosierungen 0,25 mg, 0,5 mg und 1 mg vertrieben.

Saxenda® (Wirkstoff: Liraglutid) ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in Europa von der EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) eine Zulassung für die Behandlung von Menschen mit Übergewicht und Adipositas hat, in Verbindung mit Änderungen des Lebensstils.

Enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden ist für Novo Nordisk selbstverständlich. Novo Nordisk setzt die Sicherheit seiner Patient:innen an erste Stelle und wird auch weiterhin aktiv gegen Medikamentenfälschungen vorgehen.

