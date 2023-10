AVISO Pressekonferenz: BM Polaschek präsentiert die aktuellen Lehramtsstudierenden-Zahlen

Bildungsminister Martin Polaschek und PH-Rektor Walter Vogel präsentieren die aktuellen Anmeldungen für das Lehramtsstudium im Studienjahr 2023/24

Wien (OTS) - Der Lehrkräftebedarf ist eine der größten Herausforderungen im österreichischen Bildungssystem.

Mit „Klasse Job“ hat Bundesminister Martin Polaschek die größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik gestartet.

Ziel ist es dabei den Lehrkräftebedarf kurz-, mittel- und langfristig an Österreichs Schulen zu decken.

Mit Hilfe des Quereinstiegs ist bereits die kurzfristige Deckung des Lehrkräftebedarfs gelungen – alle Unterrichtsstunden können gehalten werden.

Ein weiterer Teil der Kampagne hat sich auf die Attraktivierung und die Bewerbung des Lehramtsstudiums konzentriert.

Dabei wurde ab dem Frühjahr 2023 intensiv für das Lehramtsstudium geworben.

Ob die Kampagne „Klasse Job“ erfolgreich war, wird sich vor allem an der Zahl der Lehramtsstudierenden messen.

Die Anmeldungen für das Lehramtsstudium in Österreich werden am Freitag, dem 3. November 2023, im Detail von Bundesminister Polaschek und dem Rektor der PH Oberösterreich, Walter Vogel, in einer Pressekonferenz präsentiert.

Medienvertreterinnen und- vertreter sind daher recht herzlich zur Pressekonferenz, am 3. November 2023 eingeladen.

Termin für Medien:

Pressekonferenz: BM Polaschek präsentiert die aktuellen Lehramtsstudierenden-Zahlen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

- Bundesminister Martin Polaschek

- Walter Vogel, Rektor der PH Oberösterreich, Vorsitzender der RÖPH - Greta Moser, Lehrerin an einer Volkschule und Masterstudentin Primarschule

Datum: 3. November 2023, 9:50 Uhr

Ort: Audienzsaal, BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien

