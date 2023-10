November-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

„Internationales Kinderfilmfestival“, Konzerte und mehr

St.Pölten (OTS) - Neben heimischen und internationalen Spielfilmproduktionen wie „Past Lives - In einem anderen Leben“, „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ und „Die Mittagsfrau“ steht im November im Kino im Kesselhaus am Campus Krems das renommierte „Internationale Kinderfilmfestival“ im Mittelpunkt, das erstmals in Krems Station macht. Zu sehen sind bei dem Festival, das einmal im Jahr ausgewählte Kinderfilme abseits des Mainstream nach Österreich holt, drei Filme aus Australien, Belgien/Schweiz/Frankreich und Norwegen in Familien- und Schulvorstellungen: „Dancing Queen“ (am 25. November), „Yuku und die Blume des Himalaya“ (26. November) und „Sweet As“ (als Schulvorstellung am 21. November). Nicht-synchronisierte Filme werden dabei in Originalfassung gezeigt, wobei der Text live eingesprochen wird.

Weiters zu sehen sind u. a. in der Reihe „Dokumente“ „Krähen - Nature is watching us“ und „Anselm - Rauschen der Zeit“, im „Kinderkino“ „Das fliegende Klassenzimmer“ und „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“, zum „Filmfrühstück“ „Ein Fest fürs Leben“ und „Last Dance“ sowie im Rahmen von „Dinner & Cinema" „Harry und Sally“. Nach der Vorführung von „It works II“ am 17. November wartet in Kooperation mit der KPH Krems ein Gespräch mit den Mitwirkenden.

Komplettiert wird das Live-Programm im November durch zwei Konzerte von Yasmo und der Klangkantine (am 3. November) bzw. Sigrid Horn und dem Nest (am 24. November) sowie eine neue Ausgabe des Poetry Slams mit Diana Köhle (am 28. November).

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

