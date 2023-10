Zotter und Jugend Eine Welt: 25.000 Euro für benachteiligte Schulkinder auf Madagaskar

Gemeinsames Bildungsprojekt „Schokolade macht Schule“ brachte im ersten Jahr große Erfolge | Jugend Eine Welt-Geschäftsführer Heiserer: „Bin sehr beeindruckt und äußerst dankbar“.

Wien (OTS) - Feinste Schokolade in bester Bio-Qualität genießen und damit benachteiligten Kindern auf Madagaskar den Wunsch nach Schulbildung erfüllen. Seit einem Jahr ermöglicht dies das Projekt „Schokolade macht Schule“ von Zotter-Schokolade und Jugend Eine Welt. In den vergangenen zwölf Monaten wurden 50.000 Tafeln SchokoBanane verkauft. Somit flossen insgesamt 25.000 Euro (jeweils 50 Cent pro Tafel) direkt in das gemeinsame Hilfsprojekt.

Chance auf eine bessere Zukunft

„Ich bin sehr beeindruckt und äußerst dankbar!“, freut sich Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt, anlässlich des einjährigen Jubiläums von „Schokolade macht Schule“ – einer gemeinsamen Hilfsaktion von Zotter Schokolade und der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt. „Dank des Verkaufserlös der Sorte SchokoBanane von Zotter bekommen 770 Kinder in den neun Grundschulen unserer Projektpartner auf Madagaskar täglich eine warme Mahlzeit, müssen somit nicht mit leerem Magen lernen und erhalten wichtige Bildung, die ihnen eine Chance auf eine bessere Zukunft gibt."

Denn die Armut im afrikanischen Inselstaat, mit einer sieben Mal so großen Fläche wie Österreich, ist groß. Viele Familien leben von Ackerbau und Viehzucht. Immer öfter auftretende Naturkatastrophen und außergewöhnliche Dürren sowie die enormen Preiserhöhungen von Rohstoffen haben dramatische Auswirkungen auf die Gesamtbevölkerung: Madagaskar liegt im Welthunger-Index 2022 als 119. Land auf dem drittletzten Platz. Jedes zweite Kind ist unterernährt, Wachstumsstörungen und Muskelschwäche sind die Folge. Dazu kommen ein geschwächtes Immunsystem sowie die höhere Anfälligkeit für Infektionskrankheiten wie Malaria oder Cholera.

Hochwertige Bildung ebnet Weg aus der Armutsspirale

Die Themen „Schule“ und „Bildung“ bleiben im täglichen Kampf gegen die Armut dadurch oft auf der Strecke. Viele Familien können es sich einfach nicht leisten, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Sie werden zu Hause als Arbeitskraft benötigt, damit sie zum finanziellen Überleben beitragen. Mit dem Hilfsprojekt „Schokolade macht Schule“ versucht Jugend Eine Welt gemeinsam mit Zotter Schokolade diese fast ausweglose Situation von zumindest 770 Kindern zu verbessern. „Die Eltern erkennen oft nicht, dass eine qualitativ hochwertige Bildung ihren Kindern den Weg aus der Armutsspirale ermöglicht. Die kostenlose tägliche Mahlzeit, meist besteht diese aus Reis und Gemüse sowie aus einem Becher Pulvermilch, ist für sie jedoch ein großer Anreiz sie in die Schule zu schicken. So werden sie zumindest einmal am Tag satt. Gleichzeitig sehen sie dann aber auch an der Entwicklung ihrer Kinder, dem Lernen von Schreiben und Rechnen, den positiven Effekt von Bildung und werden sich der Bedeutung bewusst“ , erklärt Heiserer.

Große Erfolge dank „Schokolade macht Schule“

Bereits ein Jahr nach Projektstart verzeichnen die Projektpartner vor Ort große Erfolge. Die schulischen Leistungen der Kinder entwickelten sich positiv. Fehlzeiten sowie frühzeitige Schulabbrüche nahmen ab. „Durch die regelmäßige Mahlzeit und die Sportaktivitäten verbesserte sich nicht nur die körperliche und psychische Verfassung unserer Schulkinder, sondern auch die Drop-Out Rate. Im vergangenen Schuljahr 2022/23 verließ nur ein Prozent der Kinder die Schule frühzeitig“, erzählt Projektpartner Berthin Solonirina.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Sorte SchokoBanane das Projekt „Schokolade macht Schule“ bereits nach einem Jahr mit 25.000 Euro unterstützen konnten. Danke an alle Kunden und Partner, die zu diesem Erfolg beigetragen haben und sich mit uns für das Projekt einsetzen damit Kinder in Madagaskar täglich eine warme Mahlzeit bekommen und langfristig durch Bildung ein selbstbestimmtes Leben führen können“ , erläutert Julia Zotter, die selbst schon das Land bereist hat und vom hochwertigen Kakao aus Madagaskar begeistert ist.

Die „Schokolade macht Schule“-Sorte ist im Fachhandel und im Zotter-Onlineshop sowie im Onlineshop von Jugend Eine Welt zum UVP von EUR 4,10 erhältlich. Für Multiplikatorinnen und Veranstaltungen gibt es Werbematerialien hier zum Download.

Bitte unterstützen Sie „Schokolade macht Schule“

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000

Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden

Kennwort: „Schokolade macht Schule“

