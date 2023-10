Bogner-Strauß freut sich über Rekordbudget für Frauen

Frauen leisten einen unverzichtbaren und wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft, der von der Bundesregierung entsprechend honoriert wird

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung hat im Budget für das Jahr 2024 klare Akzente gesetzt, um Frauen spürbar zu entlasten und zu unterstützen. Denn Fakt ist: In vielen Fällen tragen Frauen die Hauptlast, wenn es darum geht, den Spagat zwischen Familie und Beruf zu schaffen oder Angehörige zu pflegen. Insgesamt werden 33,6 Millionen Euro zur Förderung und dem Schutz von Frauen bereitgestellt – das ist die höchste Summe, die jemals für Frauen zur Verfügung gestanden ist“, freut sich die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß, über das Frauenbudget im kommenden Jahr.



„Vor allem mit der Kinderbetreuungsoffensive werden spürbare Erleichterungen geschaffen, um die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich zu machen“, so Bogner-Strauß, die betont: „Es ist wichtig und richtig, dass auch der Gewaltschutz ausgeweitet und mit zusätzlichen Mitteln gestärkt wird. Um Frauen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen, wird die Frauen- und Mädchenberatung ausgebaut und das niederschwellige Beratungsangebot ausgeweitet.“

Bogner-Strauß erklärt abschließend: „Mit dem Frauenbudget 2024 leistet die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag, um Frauen und Mädchen in Österreich ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Sicherheit zu ermöglichen. Ich bedanke mich bei Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner für die starke Unterstützung in der Frauenpolitik.“



