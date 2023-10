Niko Dieckhoff verrät 5 Gründe: Deshalb scheitern viele Einsteiger im Dropshipping-Business (FOTO)

Dortmund (ots) - Zahlreiche Berufstätige, Studierende sowie Auszubildende streben danach, die vielversprechenden Möglichkeiten des Dropshipping zu ergründen, um dem traditionellen 9-to-5-Tagesrhythmus zu entfliehen. Doch die Realität sieht oft anders aus: Sie treffen schnell auf ernstzunehmende Hürden, die den Traum vom eigenen Onlineshop zunichte machen können. In dieser schwierigen Ausgangslage bietet Niko Dieckhoff, erfahrener E-Commerce-Experte, seine Unterstützung und hilft Menschen, die in der Branche Fuß fassen wollen, dabei, sich ohne großes Budget einen eigenen, erfolgreichen Onlineshop aufzubauen. Warum viele Einsteiger am eigenen Dropshipping-Business scheitern, erfahren Sie hier.

Im digitalen Zeitalter eröffnet das Dropshipping vielen Berufstätigen, Studierenden und Auszubildenden einen attraktiven Pfad, dem konventionellen Arbeitsalltag zu entkommen und ein eigenes Onlinegeschäft zu etablieren. Das Prinzip, bei dem der Händler die Ware verkauft, jedoch die Lieferung direkt vom Hersteller an den Kunden erfolgt, scheint verlockend einfach. Doch die Realität des E-Commerce ist, insbesondere für Neulinge, oft eine andere: Die Konkurrenz ist erdrückend und ohne ein ausreichendes Budget für Marketingmaßnahmen bleiben die virtuellen Regale leer. "Viele unerfahrene Dropshipper unterschätzen die erforderlichen Marketingstrategien und -ausgaben, wodurch sie rasch an ihre finanziellen Grenzen stoßen", erklärt Niko Dieckhoff, ein erfahrener E-Commerce-Experte, der sich durch eine gezielte Kooperation mit Micro-Influencern einen Namen gemacht hat.

"Ohne die richtigen Strategien und Werkzeuge fehlt es nicht nur an Traffic und Verkäufen. Finden Betroffene keine Lösung hierfür, bleibt auch ihr Traum von der Selbstständigkeit unerfüllt - und die investierte Zeit und Mühe verpuffen ohne Wirkung", so der Experte weiter. Er selbst konnte sich ohne großes Budget den Traum vom eigenen Onlineshop ermöglichen und erfolgreich in der Branche Fuß fassen. Er kennt die Herausforderungen, denen Einsteiger immer wieder begegnen, damit aus erster Hand. Seine Erfahrungen gibt er heute an andere Interessierte weiter und hilft ihnen mit praxiserprobten Ansätzen dabei, mit einem begrenzten Budget im hart umkämpften Onlinehandel erfolgreich zu werden. Welche Fehler Einsteiger dabei unbedingt vermeiden sollten, hat Niko Dieckhoff im Folgenden zusammengefasst.

1. Unzureichende Vorbereitung

Der Einstieg mit nur oberflächlichem Wissen birgt ein hohes Risiko, da essenzielle Aspekte des Geschäftsmodells übersehen werden können. Stattdessen erfordert ein solider Start in die Welt des Onlinehandels eine gründliche Recherche und Planung. Schließlich ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Markt, den Bedürfnissen der Zielkunden sowie den unterschiedlichen Geschäftsmodellen unabdingbar, um die Weichen für einen langfristigen Erfolg zu stellen. Dabei ist es ratsam, nicht nur die Marktbedingungen und potenzielle Kundenbedürfnisse zu analysieren, sondern auch die verschiedenen Geschäftsmodelle im E-Commerce genau zu untersuchen.

2. Verwenden veralteter Methoden im E-Commerce

Im dynamischen Umfeld des E-Commerce ist eine stetige Weiterentwicklung unverzichtbar, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern und auf dem Markt erfolgreich zu sein. So können Methoden, die in den Jahren 2017 und 2018 als revolutionär betrachtet wurden, heute bereits überholt sein. Anstatt sich ausschließlich auf bewährte Taktiken zu verlassen, ist es daher empfehlenswert, ständig nach Innovationen und Verbesserungen zu suchen. Dabei ist es wichtig, sich kontinuierlich über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich des E-Commerce zu informieren und bereit zu sein, das eigene Geschäftsmodell entsprechend anzupassen.

3. Falsche Lieferantenauswahl

Auch die Wahl des richtigen Lieferanten ist eine entscheidende Weichenstellung im Dropshipping-Business, die weitreichende Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit und die Betriebsperformance hat. Häufig neigen Onlinehändler dazu, Plattformen wie AliExpress zu nutzen, ohne die Qualität der Produkte oder die Lieferzeiten ausreichend zu prüfen. In der heutigen Zeit sind Kunden jedoch schnelle Lieferungen und hochwertige Produkte gewohnt, Anforderungen, die durch die Wahl eines unzuverlässigen Lieferanten oft nicht erfüllt werden können. Daher muss bei der Auswahl des Lieferanten sorgfältig vorgegangen werden, um potenzielle Probleme bereits vorab zu vermeiden.

4. Mangelhaftes Marketing

Ein mangelhaftes Marketing kann erhebliche Auswirkungen auf die Performance eines Dropshipping-Geschäfts haben. Dabei ist es in erster Linie entscheidend, die Marketingstrategien verkaufspsychologisch auszurichten, um potenzielle Kunden zu überzeugen. Außerdem muss auch in Sachen Marketing-Kanäle umgedacht werden: Während traditionelle Werbemaßnahmen wie Facebook-Anzeigen früher durchaus profitabel gewesen sind, hat ihre Effektivität mittlerweile stark nachgelassen.

Stattdessen bietet in einer digitalen Landschaft wie heute vor allem das Influencer-Marketing eine attraktive Alternative, um die Zielgruppe effektiv zu erreichen und eine authentische Verbindung zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit mit Influencern, die bereits das Vertrauen der Zielgruppe genießen, können Unternehmen ihre Botschaft glaubwürdig und ansprechend vermitteln. Dabei ist es wichtig, Influencer zu wählen, deren Follower-Demographie mit der Zielgruppe des Unternehmens übereinstimmt. So können Dropshipping-Unternehmen ihre Sichtbarkeit steigern, das Kundenengagement fördern und letztendlich ihre Verkaufszahlen verbessern.

5. Falsche Produktauswahl

Letztlich aber kann ein Dropshipping-Business nur mit den richtigen Produkten funktionieren. Wer sich auf alte oder gesättigte Produkte fokussiert, die bereits seit Jahren auf dem Markt sind und deren Nachfragekurve sich auf einem absteigenden Ast befindet, schmälert seine Chancen auf hohe Verkaufszahlen erheblich. In einem von stetiger Innovation und Veränderung geprägten Marktumfeld läuft man mit einer solchen Strategie Gefahr, in eine Stagnation zu geraten. Daher ist es essenziell, sich kontinuierlich nach frischen, innovativen Produkten umzusehen, die eine Marktlücke füllen oder aktuelle Kundenbedürfnisse adressieren. Dabei sollte man den Puls der Zeit im Auge behalten und sich über aktuelle Trends und Entwicklungen im Markt informieren. Nur wer in der Lage ist, sich schnell auf veränderte Marktbedingungen und Kundenpräferenzen einzustellen, wird langfristig erfolgreich sein und sich im hart umkämpften Onlinehandel behaupten können.

