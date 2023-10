ESG-Zukunftsfit für Schnellentschlossene

Wien (OTS) - Die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, stellt viele Unternehmen 2024 vor neue Herausforderungen im Bereich ESG. Die ARS Akademie reagiert mit einem zusätzlichen Termin ihres erfolgreichen und Austrian Standards zertifizierten ESG-Managers.

Das Thema Nachhaltigkeit bringt für viele Unternehmen Herausforderungen aber auch neue Chancen. Gerade weil die vier größten Bedrohungen der Menschheit dem Thema Nachhaltigkeit zuzuordnen sind, ist es essenziell als Unternehmen Vorreiter zu sein und das Thema Nachhaltigkeit als Kapital für das eigene Unternehmen zu sehen. " Es gibt am Markt viel zu wenige ESG-Spezialist*innen, die diesen Lead der neuen Direktive abbilden. Unternehmen, die sich ernsthaft mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, können dadurch neue Märkte erschließen, steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit und sind für potenzielle Mitarbeiter*innen attraktiver. Wirtschaft und Klimaschutz sind keine Feinde und mit einem zertifizierten ESG-Manager in den eigenen Reihen, kann auch die kommende EU-Richtlinie kein Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens darstellen ", so Alexandra Zotter, Leiterin Marketing und Kommunikation der ARS Akademie.

Wer ist von der CSRD betroffen?

Die EU-Richtlinie betrifft bis 2026 nahezu alle österreichischen Unternehmen. Ab 2024 ist für große Unternehmen, mit einem Nettoumsatz von 40 Mio. EUR und einer durchschnittlichen Mitarbeiterzahl von 500, eine umfassende Berichterstattung hinsichtlich der Nachhaltigkeitsaspekte notwendig. Beispielsweise ist es für diese Unternehmen nun notwendig, Kennzahlen besser messbar und vergleichbar zu machen. Ähnlich der Prüfung von Finanzberichten werden in Zukunft auch Nachhaltigkeitsberichte geprüft werden. Diese Direktiven gelten ab 2025 auch für Unternehmen mit einer durchschnittlichen Mitarbeiteranzahl von 250, ab 2026 sogar für kleine und mittlere Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl von 50. Um den Erfolg dieser Unternehmen zu gewährleisten, ist in Zukunft eine umfassende ESG-Strategie notwendig.

Als zertifizierter ESG-Manager dem Erfolg entgegen

Um Wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es für Unternehmen daher essenziell, einen ESG-Manager in den eigenen Reihen zu wissen. Da die Nachfrage nach der Austrian Standards zertifizierten Ausbildung steigt, bietet die ARS Akademie nun für Kurzentschlossene einen zusätzlichen Ausbildungstermin an. Diese Ausbildung findet, anders als die regulären Termine, ausschließlich online statt. Der nächste reguläre Präsenztermin findet ab 5. März 2024 statt. Alexandra Zotter zu den Vorteilen der Ausbildung: " Von den Grundlagen über das Projektmanagement und die Strategieentwicklung, bis hin zum Controlling und Reporting – die Ausbildung zum zertifizierten ESG-Manager deckt alle Bereiche ab und wappnet österreichische Unternehmen für die Zukunft. "

Details zur Ausbildung:

Ausbildungszeitraum : 5.12.2023 – 26.02.2024

Format: Online-Seminar im Virtual Classroom

Zertifizierung: Austrian Standards

Dauer: 5 Module

Ausbildungszeitraum: 05.03.2024 – 24.04.2024

Ort: Wien

Zertifizierung: Austrian Standards

Dauer: 5 Module

Mehr Informationen unter: ars.at/332114/

Über die ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Mehr als 1.200 ausgewählte Top-Expert*innen aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in über 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an über 16.500 Teilnehmende pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 13 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. Die Seminare können als Präsenz-Veranstaltung und oftmals auch als Online-Seminar im Virtual Classroom besucht werden. Auf Wunsch können die Weiterbildungen als Inhouse-Seminar gebucht werden.

