FPÖ – Kickl/Kassegger: Wirtschaftliche Talfahrt geht einzig und allein auf das Konto von Schwarz-Grün!

Fünftes Quartal in Folge mit stagnierender oder rückläufiger Wirtschaftsleistung ist dramatische Entwicklung

Wien (OTS) - Wie das WIFO heute in einer Schnellschätzung bekannt gegeben hat, ist die heimische Wirtschaft im 3. Quartal 2023 um 0,6 Prozent geschrumpft. Damit ist Österreich mit dem fünften Quartal in Folge konfrontiert, in dem die Wirtschaft stagniert oder sich rückläufig entwickelt hat. Für FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Axel Kassegger ist die Politik der schwarz-grünen Regierung an dieser Entwicklung schuld: „ÖVP und Grüne tragen die volle Verantwortung für die wirtschaftliche Talfahrt. Aber sie haben nicht nur die Wirtschaft ruiniert, sondern auch den Wohlstand in unserem Land vernichtet. Immer mehr Menschen leiden unter der Rekordteuerung, die von dieser Regierung noch immer nicht bekämpft wird, und geben entsprechende weniger aus, wie auch das WIFO festgestellt hat. Da können ÖVP und Grüne noch so oft behaupten, dass die Haushalte mehr Geld zur Verfügung haben: Die Realität sieht leider genau anders aus. Die einzige sofort wirksame Maßnahme für die Erholung der Wirtschaft und die notwendige Unterstützung der Österreicher im Kampf gegen die Teuerung ist der Rücktritt dieser unfähigen Regierung mit anschließenden Neuwahlen und dann eine FPÖ-geführte Bundesregierung mit einem ‚Volkskanzler‘, der sich vollkommen für die Anliegen der Menschen in diesem Land einsetzt.“

Der neuerliche Einbruch der Wirtschaftsleistung liege laut WIFO vor allem am Rückgang in Industrie und Bauwirtschaft sowie der gesunkenen Konsumnachfrage. FPÖ-Wirtschaftssprecher Kassegger: „Teure Energie für Produktionsstätten und Haushalte, ein Anstieg der Rohstoffpreise sowie die Teuerung bei Einkauf und Treibstoffen sind die Gründe für diese negative Entwicklung. Sie alle sind Folgen der Knieschuss-Sanktionen gegen Russland sowie der hartnäckigen Weigerung dieser Regierung, endlich wirklich wirksame Maßnahmen gegen die Teuerung zu setzen. Die Österreicher brauchen eine Preisbremse mit umfassenden Steuersenkungen auf Grundnahrungsmittel, Energie und Treibstoffe und auch ein sofortiges Aus der Russland-Sanktionen, die bei der Preisentwicklung als Brandbeschleuniger wirken.“

Sämtliche bislang von Schwarz-Grün gesetzte Maßnahmen hätten ihre Wirkung verfehlt. „Auch wenn diese Regierung noch immer behauptet, dass Österreichs Wirtschaft gut dastehe – die nackten Zahlen sehen anders aus und belegen das Versagen dieser schwarz-grünen Bundesregierung eindeutig. Österreichs Inflation ist eine der höchsten in der Eurozone, und die Preise gehen in Österreich langsamer zurück als im Euroraum. Dieser Befund ist ein vernichtendes Zeugnis für diese Bundesregierung – auslöffeln müssen die Teuerungssuppe die heimische Bevölkerung und die Wirtschaft im Land. Schwarz-Grün kann es einfach nicht!“, so FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at