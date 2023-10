DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Benjamin von Stuckrad-Barre und Laura Bilgeri am 31. Oktober in ORF 1

Anschließend: die komplette erste Staffel „DAVE“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 31. Oktober 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 wieder zwei Gäste: Der Bad Boy der deutschen Gegenwartsliteratur, Benjamin von Stuckrad-Barre, und Schauspielerin und Neo-Popstar Laura Bilgeri kommen in den Marx Palast. Außerdem meldet sich WÖ-Reporter Marc Carnal mit einer neuen Straßenumfrage. Anschließend ab 23.20 Uhr blickt „DIE.NACHT“ – vor dem Start der zweiten Staffel „DAVE“ am 7. November – noch einmal zurück auf Daves Anfänge und zeigt alle neun Folgen der ersten Staffel.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Benjamin von Stuckrad-Barres neuer Roman „Noch wach?“ zerlegt die Medienwelt mit einer Geschichte rund um die #MeToo-Bewegung und systematischen Machtmissbrauch und schafft damit ein Sittengemälde unserer Zeit, das nicht zuletzt auch mit dem Erzähler selbst hart ins Gericht geht. Ob Grissemann die Badewannenlektüre genossen hat und welche Haltung die drei Herren in der brandaktuellen Debatte einnehmen, ist im „Willkommen Österreich“-Talk zu sehen.

Model und Schauspielerin Laura Bilgeri übersiedelte schon als Teenager von Vorarlberg nach Los Angeles. Dort stand sie für Hollywood-Produktionen wie „The Recall“ mit Wesley Snipes oder die Streaming-Serie „iZombie“ vor der Kamera. Nach ihrer Rückkehr aus den USA und Rollen in Fernsehproduktionen wie in der ORF-Landkrimi-Reihe tritt sie seit 2020 auch als Sängerin auf. Ihre erste Single „Arcade“ ist Vorbote des gleichnamigen Albums und bringt als WÖ-Schlussnummer noch ein allerletztes Mal in diesem Jahr Sommervibes ins Studio.

Die komplette erste Staffel „DAVE“ ab 23.20 Uhr

Vor dem Start der zweiten Staffel von „DAVE“ am Dienstag, dem 7. November, blickt „DIE.NACHT“ noch einmal zurück auf Daves Anfänge und zeigt ab 23.20 Uhr alle neun Folgen der ersten Staffel. Dave ist das Sinnbild einer verdorbenen Generation – nichts leisten, aber alles erreichen wollen. Doch alles, was der ehemalige ORF-Moderator Dave angreift, geht den Bach runter, während er selbst glaubt, kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Dokumentarfilmer Jan Nikolaus sieht hier seine Chance, ein bedeutendes Werk der Zeitgeschichte zu produzieren und porträtiert Daves Alltag.

