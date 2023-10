„Gefährliche Einkehr“ für die „Soko Donau“ in ORF 1

Wien (OTS) - Mit einer Häufung seltsamer Zufälle bekommt es die „Soko Donau“ am Dienstag, dem 31. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu tun, wenn eine „Gefährliche Einkehr“ Klaus Lechner (Andreas Kiendl) in ein abgeschiedenes Waldhaus und direkt zu seiner Jugendliebe führt. Als dort auch Penny Lanz (Lilian Klebow) auftaucht – unterdessen mit der Identifizierung eines weiblichen Skeletts beschäftigt – stellt sich heraus, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Frauen gibt. Die „Soko Kitzbühel“ bekommt es um 21.05 Uhr in einem Dacapo ihrer 250. Folge mit einer besonderen Herausforderung zu tun, wenn ein „Stalker“ das Team in Atem hält.

„Soko Donau – Gefährliche Einkehr“ (Dienstag, 31. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u.a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Doris Schretzmayer, Roland Silbernagl und Robert Reinagl in Episodenrollen; Regie: Olaf Kreinsen

Nach einem Sturz am Schneeberg sucht der verletzte Klaus Lechner (Andreas Kiendl) Unterschlupf in einem Haus im Wald – und trifft dort seine Jugendliebe Sofia Weidner (Doris Schretzmayer) wieder. Die „Soko“ ist mittlerweile mit der Identifizierung eines Frauenskeletts beschäftigt. Große Überraschung herrscht, als Penny Lanz (Lilian Klebow) im Zuge der Ermittlungen in Sofias abgeschiedenem Waldhaus auftaucht und dort auf Klaus trifft. Wie der Zufall es will, ist die Tote die Schwester der Frau, in deren Haus Klaus übernachtet. Doch es warten in diesem Fall noch mehr seltsame Zufälle auf das Team.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Stalker“ (Dienstag, 31. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Veronika Polly, Andrea L'Arronge und Heinz Marecek sowie Peter Windhofer, Angelika Strahser, Matthias Stein und Simon Hatzl in Episodenrollen; Regie: Martin Kinkel

Das „Soko“-Team wird zum nächtlichen Einsatz gerufen, nachdem eine junge Frau in ihrer Wohnung überfallen wurde und nun in Lebensgefahr schwebt. Der Tathergang deutet auf einen Stalker hin, der bereits in Innsbruck Verbrechen begangen hat. Die aktuelle Tat ist allerdings weit brutaler als die vorherigen, und für Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) ist klar, dass der Stalker nicht aufhören wird. Erste Spuren führen das „Soko“-Team in ein gut besuchtes Fitnesscenter, und Nina ist sich sicher, den Täter überführen zu können. Bei ihrer Jagd nach dem Stalker begeht sie allerdings einen Fehler, und die Folgen stellen das „Soko“-Team auf die Probe.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die Folge „Gefährliche Einkehr“ sowie die komplette 17. Staffel von „Soko Donau“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

