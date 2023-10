Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer in „Tödliche Gier“ am 1. November in ORF 2

Um 20.15 Uhr: ORF-Premiere für wendungsreichen Psychothriller

Wien (OTS) - Claudia hat es nicht einfach mit ihrem Mann Manfred:

Mehrfach musste der Pastor wegen seiner unbequemen politischen Haltung schon die Gemeinde wechseln. Nun hoffen alle auf einen Neuanfang in einem scheinbar verschlafenen Dorf in der Nähe von Hamburg. Als Häftlinge aus einem naheliegenden Gefängnis ausbrechen und in der Kirche nach gestohlenen Diamanten suchen, beginnt für die Familie ein Alptraum – in der ORF-Premiere „Tödliche Gier“ am Mittwoch, dem 1. November 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2. Regisseur Thorsten Näter lieferte das Drehbuch und inszenierte den spannenden TV-Thriller mit Ann-Kathrin Kramer, Harald Krassnitzer, Sofie Eifertinger, Johannes Geller, Thomas Sarbacher, Dirk Borchardt, Leonard Carow, Josef Heynert u. a.

Mehr zum Inhalt:

Manfred Bahnert (Harald Krassnitzer) musste als Pastor in der Vergangenheit mehrmals die Gemeinde wechseln – jetzt wagt er mit seiner Frau Claudia (Ann-Kathrin Kramer) und den beiden Kindern Marius (Johannes Geller) und Svenja (Sofie Eifertinger) einen Neuanfang und zieht in ein Dorf nahe Hamburg. Als vier Strafgefangene aus einem nahegelegenen Gefängnis ausbrechen, ist ihr erstes Ziel die Kirche, in der Manfred tätig ist: Dort wurde vor einigen Jahren die Beute eines Raubes versteckt. Auf der Flucht wird Harry Dombrowski (Thomas Lawinky) erschossen und kann seinen Gefährten Hanno Pottek (Dirk Borchardt), Armin Wiesner (Thomas Sarbacher) und Robert Vollmer (Leonard Carow) nicht mehr sagen, wo genau die Diamanten deponiert wurden. Also verstecken die drei sich tagsüber im Gotteshaus und begeben sich nachts auf die Suche. Doch sie werden von Manfred überrascht!

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at