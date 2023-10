ÖVP Frauen forcieren Verbesserung der Chancen- und vor allem Einkommensgerechtigkeit

Bogner-Strauß zum österreichweiten Equal Pay Day

Wien (OTS) - „Wir sind noch nicht dort, wo wir sein könnten! Solidarität und breites Engagement zur Verbesserung der Chancengleichheit und vor allem Einkommensgerechtigkeit für Frauen setzen wir ÖVP Frauen voraus. Es ist noch viel zu tun, aber wir zeigen auf, dass wir Frauen stärken, wir sprechen nicht nur darüber, wir bringen es auf den Weg“, betont die frisch angelobte Abgeordnete zum Nationalrat und Bundesleiterin der ÖVP Frauen zum morgigen Equal Pay Day.

Der Equal Pay Day im Herbst vergleicht die Einkommen von ganzjährig beschäftigten Frauen und Männern. Am 31. Oktober 2023 – eine Verbesserung um einen einzigen Tag zum Vorjahr - haben Männer bereits jenes Einkommen erreicht, wofür Frauen bis Jahresende noch arbeiten müssen. So macht dieser Tag auf den bestehenden Gender Pay Gap aufmerksam und schafft Bewusstsein für Defizite.

„Der Equal Pay Day zeigt, dass in Österreich Frauen und Männer noch immer nicht in allen Bereichen gleichgestellt sind. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die wirtschaftliche Unabhängigkeit aller Frauen sowie die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind besondere Anliegen“, betont Juliane Bogner-Strauß und weiters: „Die Maßnahmen im Regierungsprogramm im Kapitel Frauen zum ‚Equal Pay‘ umfassen auch die Gleichstellung im Erwerbsleben in Bezug auf gleiche Löhne für gleiche Arbeit, eine bessere Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Frauen und Männern und das Ziel, die Altersarmut zu reduzieren. Stellschrauben gibt es genug, um die Lebensrealität von Frauen zu verbessern!“

„Chancengerechtigkeit und vor allem Einkommensgerechtigkeit dürfen nicht nur Schlagworte sein, daher steht die wirtschaftliche Unabhängigkeit ganz oben auf der Agenda der ÖVP Frauen, denn mehr gut verdienende Frauen und gleichberechtigte Partnerschaften sorgen auch für neue Rollenbilder“, so Bogner-Strauß abschließend.



