VPNÖ-Zauner: Aktion der „Letzten Generation“ verschwindet im St. Pöltner-Morgennebel

St. Pölten (OTS) - „Viele fragen sich, welchen Beitrag zum Klimaschutz das Festkleben auf Straßen liefert. Hinzu kommt, dass durch diese Aktionen Rettungskräfte beim Einsatz behindert werden können. Und: Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher warten noch immer auf eine Entschuldigung der ‚Letzten Generation‘ für ihre gedankenlose Aktion von vergangener Woche im Regierungsviertel, als die Scheibe vor dem Gedenkort für die israelischen Opfer des Hamas-Terrors beschmiert wurde. Diese Menschen zeigen kein Problembewusstsein. Sie zeigen mit dieser Aktion zum wiederholten Mal, dass sie in Wirklichkeit die Art und Weise, wie wir zusammenleben, bekämpfen wollen. Gut, dass diese Aktion im St. Pöltner Morgennebel verschwunden ist“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner, der abschließend betont: „Danke an die Polizistinnen und Polizisten, die rasch zur Stelle waren, um die Verkehrsbehinderungen dieser Chaoten auf ein Minimum zu reduzieren.“

