Wiener Stadthalle: Event-Highlights im November 2023

Andreas Gabalier, André Rieu, The Fans Strike Back, Shirin David u.v.m.

Wien (OTS/RK) - Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, Stargeiger André Rieu, die weltgrößte „Star Wars“-Fanausstellung, der beliebteste Tenor der Welt und die deutsche Social Media-Sensation Shirin David – all das und noch vieles mehr können Zuseher*innen im November 2023 in der Wiener Stadthalle erleben!

Andreas Gabalier: „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu!“ - Die Tour 2023 – 4. November

Natürlich beherrschen wieder Dirndl und Lederhosen das Bild auf Andreas Gabaliers aktueller Tour. Authentizität ist seine Stärke, gigantische Bühnenbilder und eine internationale Showinszenierung bieten den professionellen Rahmen, der den Vergleich mit internationalen Weltstars nicht scheuen braucht. Es wird gesungen, getanzt, gefeiert und bisweilen auch ganz still gelauscht, denn das kann der Musiker aus der Steiermark: Seine Fans begeistern und mitreißen, am 4. November 2023 in der Wiener Stadthalle.

André Rieu – 9. & 10. November

Walzerkönig und Weltstar: André Rieu kommt 2023 erneut für zwei Konzerte nach Wien! Mit seiner Liebe zum Walzer begeistert André Rieu, der erfolgreichste Klassikkünstler der Welt, seit Jahrzehnten Millionen Menschen rund um den Globus – so auch in Österreich! Erst letztes Jahr feierte er unvergessliche Auftritte in Wien und Salzburg, nun sorgt der Walzerkönig schon für neue Vorfreude: Am 9. und 10. November 2023 wird André Rieu im Rahmen seiner Welttournee erneut für zwei Konzerte in der Wiener Stadthalle zu sehen sein! André Rieus romantisch-fröhliche Konzertprogramme stehen für pure Emotionen und Weltklasse-Entertainment. Und der Erfolg gibt ihm Recht: Mit seiner beispiellosen Mischung aus leichten Klassikern, Walzern, Film- und Opernmusik sowie Popsongs verkauft der niederländische Geiger regelmäßig mehr Karten als die bekanntesten Pop- und Rockstars der Welt.

The Fans Strike Back – 16. November 2023 - 11. Februar 2024

Ab 16. November 2023 tauchen Star Wars Fans in der Wiener Stadthalle in galaktische Sphären: „The Fans Strike Back“, die beliebte, von Fans kreierte Ausstellung lädt Besucher*innen nun auch in Wien auf eine Entdeckungsreise mit einzigartigen, privaten Sammelobjekten und bietet auf 1.300 Quadratmetern mit verschiedenen Highlights unter anderem auch ein VR-Erlebnis. Damit entführt die Ausstellung in das Universum der erfolgreichsten Saga der Welt. „Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.“ Dieses legendäre Yoda-Zitat muss der innere Antrieb der Fans gewesen sein, die die Exponate für diese Ausstellung hergestellt und gesammelt haben. Nach London, Paris und New York kommt der internationale Erfolg von „The Fans Strike Back“ nun auch in Wien an.

Andrea Bocelli – 17. November

Andrea Bocelli, der weltweit als Ikone der großen italienischen Gesangstradition gilt, besitzt die Gabe wie kein anderer Künstler, Klassik und populäre Musik in einem einzigartigen und unverwechselbaren Stil zu verbinden. Bocellis Stimme ist gefühlvoll, unverwechselbar und vielseitig, seine gesanglichen Interpretationen verleihen den musikalischen Darbietungen eine ausdrucksvolle, emotionale Note und das Publikum liebt Bocelli, seine charismatische Stimme und seine spürbare Liebe zur Musik. Bei seinem Konzert in der Wiener Stadthalle am 17. November 2023 wird der Startenor zusammen mit den Solist*innen Cristina Pasaroiu, Nicole Simpson Aka Red, Anastasya Petryshak, Angelica Gismondo und Francesco Costa ein unvergessliches Konzerthighlight setzen. Der renommierte Bachchor Stuttgart, Leitung Jörg-Hannes Hahn und Orchester unter der Dirigentschaft von Marcello Rota bilden das begleitende Ensemble bei diesen wohl einmaligen Konzerten.

Shirin David – 19. November

1995 als Barbara Shirin Davidavicius in Hamburg geboren, war Musik früh ein zentraler Bestandteil in ihrem Leben: Klavier, Geige und Oboe gehörten zu ihrer musikalischen Früherziehung, ebenso wie Ballett und die Oper. Ihren Durchbruch feierte sie jedoch fernab von Klassik und Musiktheater. 2014 startete Shirin David ihren YouTube-Kanal, der mit mehreren Millionen Abonnent*innen bald zu den erfolgreichsten Channels in Deutschland gehörte. Als ihr musikalisches Debüt 2019 unter dem Titel „Supersize“ angekündigt wurde, war das Aufsehen groß. Die Singleauskopplung „Gib ihm“ erreichte Platz eins der deutschen Charts, kurz danach ebenso das Debütalbum – keiner deutschen Rapperin zuvor war dies jemals gelungen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich Shirin David als Ikone des zeitgenössischen female Raps etabliert. Am 19. November 2023 kommt sie mit ihrem aktuellen Album „Bitches brauchen Rap“ und der neuen Single „Lächel doch mal“ in die Halle D der Wiener Stadthalle.

Alle Events im Überblick: www.stadthalle.com/de/events/alle-events

Tickets

Tickets für alle Events sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online unter www.stadthalle.com oder unter 01/79 999 79 und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at