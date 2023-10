Rat auf Draht startet Pilotprojekt in Oberösterreich

Psychosoziale Beratung für Eltern verstärkt in den Bundesländern. So lautet das Ziel des Pilotprojekts der Rat auf Draht Elternseite, das in Oberösterreich startet.

Wien (OTS) - Vertrauliche, kostenlose und niederschwellige Beratung für Eltern und Bezugspersonen: Das bietet die Elternseite von Rat auf Draht (www.elternseite.at) seit mittlerweile knapp drei Jahren. Ein multiprofessionelles Team aus den Bereichen Psychologie, Pädagogik und Sozialarbeit berät online über Videochat. „Diese Möglichkeit wurde ins Leben gerufen, da sich immer mehr Eltern Hilfe suchend an 147, die Notrufnummer für Kinder und Jugendliche, gewandt haben“, berichtet Rat auf Draht-Geschäftsführerin Nora Deinhammer.

Seit dem Start von Österreichs erster Online-Videoberatung für Eltern Anfang 2021 wurden rund 2.000 Beratungsgespräche geführt. Das Angebot ist, da online, grundsätzlich österreichweit verfügbar, wird aber, wie die Erfahrung zeigt, verstärkt im Wiener Raum und generell in urbanerem Gebiet genutzt. Das soll sich jetzt ändern und vermehrt auch Eltern in den Bundesländern, ganz besonders in ländlicheren Gefilden, angesprochen werden: „Große und kleine Herausforderungen im Alltag mit Kindern kennen keine regionalen Grenzen. Daher möchten wir unser Beratungsangebot noch bekannter machen, um noch mehr Eltern und Bezugspersonen in Österreich zu erreichen und ihnen Unterstützung zu bieten“, so Deinhammer.



Passgenaue Angebote

Als erstes Bundesland wurde nun Oberösterreich auserkoren. Der Anfang wird mit einem Pilotprojekt im Bezirk Eferding gemacht. „Unser zentrales Anliegen ist es, ein passgenaues Angebot zu erstellen, das sich an den Bedürfnissen der Eltern in der Region orientiert und es ihnen leichter macht, sich anonyme und kostenlose Beratung ganz einfach von Zuhause aus zu holen. Und das ohne viel Aufwand“, erklärt Deinhammer. Derzeit läuft eine anonyme Bedarfserhebung unter den Eltern im Raum Eferding. Auf Grundlage dieser Ergebnisse werden Online-Formate entwickelt, die das bestehende Beratungsangebot vor Ort ergänzen sollen.

Breites Themenspektrum

Die Elternseite hat sich generell zum Ziel gesetzt, alle Fragestellungen, die Eltern beschäftigen, abzudecken. Dementsprechend breit ist das gebotene Spektrum: Erziehung, die Pubertät, Krisen der Eltern sind ebenso Thema wie Auffälligkeiten oder mögliche psychische Erkrankungen der Kinder. Auch Probleme mit der Schule und dem Lernen beschäftigen viele Eltern. Neben der Möglichkeit der Online-Videoberatung finden sich aktuell über 200 Fachartikel zu diversen Erziehungsfragen auf dem Portal. Diese werden kontinuierlich erweitert.

Jetzt aktiv teilnehmen

Interessierte aus dem Raum Eferding können hier an der Umfrage teilnehmen. Bei Fragen und Anliegen zum Projekt steht Christina Mayer-Lamberg (christina.mayer-lamberg @ rataufdraht.at) als Ansprechpartnerin in der Region zur Verfügung. Mehr Informationen zum Beratungsangebot selbst sowie der Möglichkeit der Buchung einer Videoberatung finden Sie unter www.elternseite.at

Über die Rat auf Draht Elternseite

Die Elternseite (elternseite.at) ist ein Unterstützungsangebot von Rat auf Draht für Eltern und Bezugspersonen. Sie steht Eltern mit Online-Video-Beratung durch Expert*innen, hilfreichen Fachartikeln und Webinaren zur Seite. Eine Terminbuchung im Onlinekalender ist 24h möglich - kostenlos, niederschwellig und anonym. Mehr Infos unter: www.elternseite.at

Das Angebot von Rat auf Draht finanziert sich zum Großteil aus Spenden.

Spendenkonto IBAN: AT10 2011 1827 1734 4400

