Beethovens «MISSA SOLEMNIS» im Wiener Musikverein

Bruckner Orchester Linz unter Chefdirigent Markus Poschner im Wiener Musikverein

Wien (OTS) - Beethovens «Missa solemnis» stellt eine Grenzerfahrung für alle Beteiligten dar. Das Meisterwerk versetzt in Sphären, die jenseits des Fassbaren liegen. Zur Verdeutlichung des Ausdrucks greift Beethoven zu dramatischen musikalischen Mitteln, die in tiefer Beziehung mit dem Text stehen.

Sein Anliegen war, „bei den Singenden als bei den Zuhörenden religiöse Gefühle zu erwecken und dauernd zu machen“. An den Anfang des Werks hat Beethoven sein berühmt gewordenes Wort gestellt: „Von Hertzen – Möge es wieder – zu Hertzen gehen.“



Besetzung:

Susanne Bernhard - Sopran, Katrin Wundsam - Alt, Airam Hernández - Tenor, Hanno Müller-Brachmann - Bariton

Tschechischer Philharmonischer Chor Brno

Markus Poschner - Dirigent

Bruckner Orchester Linz





Datum: 05.11.2023, 11:00 - 12:30 Uhr

Ort: Musikverein

Bösendorferstraße 12, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.musikverein.at/konzert/?id=0005567b

