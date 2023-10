10. Bezirk: Party mit „Sumawind“ im Böhmischen Prater

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ hat für die heurige Saisonabschluss-Party am Freitag, 3. November, wieder einmal die Gruppe „Sumawind“ verpflichtet. Das Quartett sorgt in Wien-Favoriten im Böhmischen Prater im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) ab 19.00 Uhr mit einem vielfältigen Programm für gute Stimmung.

Das große Repertoire der charmanten Sängerin „Suzy“ und ihrer Freunde erstreckt sich von heutigen Hits und Schlagern bis zu Evergreens, Rock’n Roll, Disco, Rock, volkstümlichen Melodien und Austro-Pop. Einlass: ab 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Reservierungen sind bei dieser Veranstaltung nicht notwendig. Auskünfte: Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office“). Anfragen an das Verbandsteam per E-Mail: tivoliwien10@hotmail.com.

Eine lange Liste bisheriger Engagements der Kapelle „Sumawind“ reicht vom „Oktoberfest München“ bis zum „Donauinselfest“ und der „Wiener Wies’n“. Im Laufe der Zeit arbeitete die populäre Formation mit zahlreichen prominenten Künstlern, darunter die Sänger Jürgen Drews und Roberto Blanco sowie die Gruppen „Die Paldauer“ und „Die Edlseer“, erfolgreich zusammen. Infos über die routinierte Band im Internet: www.sumawind.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.boehmischer-prater.com

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

