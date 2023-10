FPÖ-Landbauer zu Klimaklebern: Pflanzt lieber Bäume als Autofahrer!

Schwarz-grüne Bundesregierung schläft in der Pendeluhr – Haftstrafen endlich sicherstellen

St. Pölten (OTS) - „Den Klimaklebern, die glauben mit hirnrissigen Klebeaktionen das Weltklima zu retten, empfehle ich, lieber ein paar Bäume zu pflanzen als die Autofahrer. Zum wiederholten Mal wird die arbeitende Bevölkerung in St. Pölten am Weg in die Arbeit gehindert“, kommentiert FPÖ-Landesparteiobmann und LH-Stellvertreter Udo Landbauer die neuerliche „Störaktion“ in St. Pölten. Landbauer fordert von der Bundesregierung Tempo bei der Umsetzung von Haftstrafen, so wie es der NÖ Landtag in einer Resolution an die Bundesregierung schon am 21. September vorgelegt hat.

„Die schwarz-grüne Bundesregierung schläft wie immer in der Pendeluhr und mutiert immer weiter zum Schutzpatron der Klimakleber, die als verlängerter Arm der Regierung die Österreicher mit ihrer Klimahysterie belästigen. Die Klimakleber stören die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Das muss konsequent verfolgt und bestraft werden“, fordert Landbauer erneut Haftstrafen von bis zu einem Jahr.

