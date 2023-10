ÖBB-Lehrlinge entdecken mit den Volkshochschulen die Europa-Hauptstadt Brüssel

Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer würdigt das Engagement der Lehrlinge

Wien (OTS) - Vom 22.10 bis 26.10.2023 begaben sich 40 Lehrlinge aus den ÖBB-Lehrwerkstätten Graz und Knittelfeld gemeinsam mit Ausbilder:innen auf Entdeckungsfahrt in die Europa-Hauptstadt Brüssel. Erklärtes Ziel der Reise: Die Europäische Union und ihre Institutionen sichtbar und erlebbar zu machen. Gemeinsam durchgeführt und begleitet wurde die Reise vom Verband Österreichischer Volkshochschulen (VÖV) im Rahmen des Zukunftsfonds-Projekts „EUROPA.GEMEINSAM“. Am Abreisetag traf VÖV-Präsident Dr. Heinz Fischer die Lehrlinge in der ÖBB-Lehrwerkstätte in Wien Favoriten und würdigte deren Engagement: „Das aktive Interesse an der Geschichte und Entwicklung der Demokratie in Europa ist ein wesentlicher Faktor für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Wenn eine Gruppe von 40 Lehrlingen die europäischen Institutionen kennenlernt, ist das in diesem Sinne nur zu begrüßen.“

EU-Parlament, Haus der Geschichte und vieles mehr

Die Lehrlinge erwartete in Brüssel ein abwechslungsreiches Programm: Neben der Besichtigung des EU-Parlaments und Gesprächen mit österreichischen Abgeordneten gab es einen Besuch im Haus der Geschichte, eine Stadtführung und wie es sich für Jungeisenbahner:innen gehört, auch einen Abstecher ins Museum Train World, das sich mit der Geschichte der Bahn beschäftigt.

Teil der Reisedelegation waren auch ÖBB-Infrastruktur Vorständin Mag.a Silvia Angelo und VÖV-Generalsekretär Dr. John Evers.

„Unsere Lehrlinge bekommen bei uns nicht nur fachlich eine Top-Ausbildung, sondern darüber hinaus viele Möglichkeiten, um sich neues Wissen anzueignen und persönliche Erfahrungen zu sammeln. Die Studienreise nach Brüssel ist eine davon und wird den Jugendlichen sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Ich möchte mich an dieser Stelle beim Verband der Österreichischen Volkshochschulen und allen voran bei Dr. Heinz Fischer bedanken, dass wir dieses wertvolle Projekt gemeinsam umsetzen konnten“, so Silvia Angelo.

„Den Volkshochschulen geht es darum den Lehrlingen zu ermöglichen, sich ihr eigenes Bild der europäischen Institutionen zu machen. Ihre manchmal auch kritischen Fragen und Anmerkungen sind ein lebendiger Beitrag im demokratischen Diskurs um Europa. Wir freuen uns sehr darüber, mit den ÖBB einen engagierten Partner für dieses Projekt gefunden zu haben“, ergänzt John Evers.

Intensive Vorbereitung durch die ÖBB und die Volkshochschulen

Zur Vorbereitung der Reise gab es vorab in Österreich bereits einen Parlamentsbesuch und zwei Workshops zu den Themen Medien und Demokratie. Der Demokratie-Workshop fand am Abreisetag selbst statt, bei dem es sich auch VÖV-Präsident Dr. Heinz Fischer nicht nehmen ließ, bei den ÖBB-Lehrlingen vorbeizukommen. Das Projekt von ÖBB und Volkshochschulen wurde vom Zukunftsfonds gefördert und zusätzlich von der AK, der PRO Projektmanagement, der Raiffeisen-Holding, der voestalpine Stahl GmbH und der WKÖ unterstützt.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. John Evers, Generalsekretär Verband Österreichischer Volkshochschulen

+43 699 189 175 29

john.evers @ vhs.or.at

https://www.vhs.or.at/



ÖBB

Ing. Mag. Daniel Pinka, MAS

Pressesprecher

Telefon: +43 664 888 36 400

daniel.pinka @ oebb.at

www.oebb.at