„Spar’s dir“: Lebensmittel retten und Geld sparen

Wien (OTS) - Pro Haushalt und Jahr werden in Österreich durchschnittlich Lebensmittel im Wert von bis zu 800 Euro weggeworfen – und das in Zeiten massiver Teuerung. Ab 31.10.2023 vermittelt Die Tafel Österreich im Rahmen einer Social-Media-Kampagne mehr Bewusstsein sowie praktische Tipps und Tricks, wie man Lebensmittel retten und damit Klima, Umwelt und Geldbörse schonen kann.

Nach wie vor landen in Österreich pro Jahr rund 1 Mio. Tonnen Lebensmittel im Müll. Mehr als die Hälfte dieser Verschwendung passiert in privaten Haushalten. Und das, obwohl die Inflation gerade bei Lebensmitteln stark zu spüren ist und immer mehr Menschen sich eine ausreichende und ausgewogene Ernährung kaum mehr leisten können.

Die Tafel Österreich rettet seit 1999 Lebensmittel und verteilt diese kostenfrei über soziale Einrichtungen an armutsbetroffene Menschen. Daneben ist die Bewusstseinsbildung ein wesentlicher Teil ihrer Mission. Im Rahmen der Informationskampagne „Spar’s dir“ (im Sinne von „Spare Lebensmittelabfall und Geld“, aber auch im umgangssprachlichen Sinne von „Lass es bleiben“) zeigt Die Tafel Österreich jetzt auf, wie man unnötigen Lebensmittelmüll vermeidet und damit einen positiven Effekt auf Klima, Umwelt und die eigene Geldbörse erzielt.

Gesucht: Die besten Ideen zur Lebensmittelrettung

Mit Start am Weltspartag (31. Oktober 2023) werden über die „Spar’s dir“-Accounts auf Facebook, Instagram und LinkedIn praktische Tipps und Tricks, Informationen und Fakten ausgespielt, wie man Lebensmittel retten kann. Neben dem Know-how der Tafel Österreich fließen dabei auch Beiträge von Partner:innen und Expert:innen ein.

Und alle anderen sind ebenso eingeladen, ihre besten Ideen beizusteuern: Ob Tipps zum Einkauf oder zur richtigen Lagerung, Rezepte zur Resteverwertung oder Haltbarmachung; ob Text, Foto oder Video – Die Tafel Österreich veröffentlicht die besten und kreativsten Beiträge, die an socialmedia@tafel-oesterreich.at eingeschickt werden.



Über Die Tafel Österreich

Die Tafel Österreich, hervorgegangen aus der Wiener Tafel, ist die größte und älteste Tafelorganisation Österreichs. Sie versorgt seit 1999 armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen kostenfrei mit geretteten Lebensmitteln mit dem Ziel der Armutsbekämpfung. So konnten 2022 rund 896 Tonnen Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt und an 28.000 Menschen in fast 100 Sozialeinrichtungen weitergegeben werden. Über die letzten 25 Jahre waren es mehr als 9 Mio. Kilogramm Lebensmittel für jährlich bis zu 30.000 armutsbetroffene Personen. Mit dem neuen Namen soll dieses österreichweite Alleinstellungsmerkmal und das Engagement gegen Armut, Hunger und Lebensmittelverschwendung noch besser sichtbar werden.

