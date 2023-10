ÖAMTC: Bald Winterpause bei zwei Donaufähren in Niederösterreich

Ganzjahresbetrieb in Spitz – Arnsdorf

Wien (OTS) - Die Fährsaison in Niederösterreich neigt sich dem Ende zu, berichtet der ÖAMTC. In wenigen Tagen startet die Winterpause für die Fähre Klosterneuburg – Korneuburg, sie ist noch bis zum 2. November in Betrieb. Zwischen Weißenkirchen in der Wachau und St. Lorenz kann man noch bis einschließlich 5. November die Donau mit der Fähre überqueren.

Über ganzjährigen Fährbetrieb dürfen sich laut ÖAMTC alle zwischen Spitz und Arnsdorf freuen, von November bis März allerdings nur wochentags.

