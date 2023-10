Ein Neues Ärztezentrum für das Ennstal

COPRAXIS Schladming

Die Eröffnung der Copraxis ist ein entscheidender Schritt in der Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung im Steirischen Ennstal. Dr. Josef Penatzer, Gründer und Kardiologe der COPRAXIS

Schladming (OTS) - Zahlreiche Gäste aus dem Ennstal und angrenzenden Regionen feierten am 25. Oktober 2023 die feierliche Eröffnung eines neuen Ärztezentrums, der Copraxis. Dieser bedeutende Schritt in der medizinischen Versorgung wurde von einer breiten Unterstützung aus der Region begleitet.

Das Ärztezentrum Copraxis bietet eine breite Palette von medizinischen Dienstleistungen, darunter Unfallchirurgie, Orthopädie und Traumatologie, die perfekt zur sportlichen Region Schladming-Dachstein passt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die umfassende Abklärung von Herz-Kreislauf-Beschwerden sowie individuelle Vorsorgeuntersuchungen durch einen Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Die Räumlichkeiten der Copraxis zeichnen sich durch ein einladendes Design und den Einsatz natürlicher, heimischer Materialien aus. Ziel ist es, eine entspannte und einladende Atmosphäre zu schaffen und die oft mit Arztbesuchen verbundene Nervosität abzubauen.

Das Team der Copraxis besteht aus hochqualifizierten Fachärzten, darunter Unfallchirurgen, Orthopäden und Traumatologen sowie einem Kardiologen. Eine Physiotherapeutin kümmert sich um die Rehabilitation. Der Erfolg der Copraxis wäre nicht möglich gewesen ohne die Zusammenarbeit mit lokalen Handwerksbetrieben und Dienstleistern, einschließlich dem Team von GMP Architektur, die das Zentrum zu dem gemacht haben was es heute ist.

" Die Eröffnung der Copraxis ist ein entscheidender Schritt in der Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung im Steirischen Ennstal. Dieses Zentrum trägt dazu bei, Gesundheit und Wohlbefinden in der Region zu fördern und wird zweifellos zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die Bewohner und Gäste des Ennstals." So der Gründer und Kardiologe der COPRAXIS Dr. Josef Penatzer. Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

COPRAXIS Schladming

Langegasse 384, 8970 Schladming

Telefon: 03687 23624

Telefonische Terminvereinbarungen Montag und Dienstag von 08:00 bis 15:00 Uhr und

online unter: www.copraxis.at

mail: termin @ copraxis.at