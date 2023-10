Ein Verkehrstoter in der vergangenen Woche

336 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 29. Oktober 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche kam ein 37-jähriger Motorradlenker bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Leibnitz, Steiermark, ums Leben. Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Freitag, 27. Oktober 2023, während des verlängerten Wochenendes. Der 37-jährige Motorradlenker stürzte auf einer Landesstraße B und schlitterte in einen entgegenkommenden Pkw. Der 66-jährige Pkw-Lenker konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den entgegenkommenden Motorradlenker. Dieser wurde durch den Zusammenstoß derart schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 37-Jährige trug weder einen Sturzhelm noch geeignete Schutzausrüstung.





Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich auf einer Landesstraße B in der Steiermark. Unachtsamkeit bzw. Ablenkung wird nach derzeitigem Erkenntnisstand als Unfallursache vermutet.





Vom 1. Jänner bis 29. Oktober 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 336 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 332 und 2021 306.

