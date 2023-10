Bildungsoffensive: Guntramsdorf baut Kindergarten aus!

Erweiterung des Kindergarten II (in Neu-Guntramsdorf) von 3 auf 6 Kindergartengruppen – die Nutzfläche wird von rund 635m2 auf ca. 1600m2 erweitert.

Guntramsdorf (OTS) - Am Nationalfeiertag stand einmal mehr die Bildung im Mittelpunkt. Bürgermeister Robert Weber und Vertreter*innen des Landes gaben mit einem Spatenstich den offiziellen Startschuss zum Ausbau des Kindergartens in der Dr. K. Renner-Straße.

Mit diesem Zukunftsprojekt setzt Guntramsdorf erneut einen großen Schritt, wenn es um die Kleinkindbetreuung im Ort geht. Denn gerade die Kleinkinder-betreuung ist von enormer Bedeutung in Städten und Gemeinden. Sie spielt eine entscheidende Rolle in der gesellschaftlichen Entwicklung und ist von größter Wichtigkeit für Familien und die Gemeinschaft als Ganzes.

Auf einen Blick:

Ausbau von 3 Kindergartengruppen auf 6 Kindergartengruppen (inkl. eines zusätzlichen Bewegungsraumes)

Zusätzliche 2 Gruppen für die Kinderkrippe

Die dann freie Fläche in der Volksschule II wird für die Nachmittagsbetreuung gebraucht

Der Spielplatz in der Dr. Karl Renner-Straße wird für die neue Freifläche des Kindergartens gebraucht

Somit beträgt die neue Nutzfläche 1600 m² (statt bisher 635 m²)

Fertigstellung des Gesamtbauvorhabens mit Beginn des Schul-bzw. Kindergartenjahres 2025/26

Die Planungsphase ist abgeschlossen

Guntramsdorf wird damit einmal mehr seinem Ruf als moderner Bildungsstandort gerecht und bietet für viele Kinder und Jugendliche Raum zur Entfaltung:

insgesamt werden 262 Kinder in 5 Kindergärten betreut

181 Schüler*innen in der Volksschule I

155 Schüler*innen in der Volksschule II

374 Schüler*innen in der Mittelschule

Und 360 Schüler*innen im Oberstufenrealgymnasium

Neuer Spielplatz für Neu-Guntramsdorf kommt!

Im Zuge des Projektes entsteht parallel auch ein neuer Spielplatz bei dem die Kinder von Anfang an in die Planung eingebunden sein werden und ihre konkreten Wünsche und Ideen somit in die Planungen einfließen.

ZUM PROJEKT

Technische Beschreibung & Kosten

Der östliche Teil der abgebrochen wird, wird in Massivbauweise hergestellt. In diesem Teil befinden sich im Erdgeschoß die Räume für die Kinderkrippe und im Obergeschoß die Personal- und Verwaltungsräume. Die Gebäudeaufstockung in der die 3 neuen Gruppenräume und der neue Bewegungsraum untergerbacht werden wird in Holzbauweise errichtet.

Das Bauvorhaben wird in 3 Bauetappen aufgeteilt

Auf Grund der Aufstockung findet in den Sommerferien 2024 kein Sommerkindergarten statt. Die letzte Etappe betrifft die Generalsanierung der Bestandsräume im Erdgeschoß. Die zukünftige Beheizung erfolgt mittels Luftwärmpumpen, auf den dafür geeigneten Dachflächen wird ein PV Anlage montiert. Die Arbeiten beginnen am 06.11.2023 und werden voraussichtlich bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2025/26 dauern.

Die Kosten werden rund 6.3 Mio brutto betragen und werden seitens des Bundes mit rund € 950.000 brutto und seitens des Landes mit rund € 2,1 Mio brutto gefördert. Die Planung inkl. Bauleitung erfolgt durch Hr. Arch. Di Wolfgang Windbüchler aus Bad Vöslau.

