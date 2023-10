Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 29. Oktober 2023. Von Peter Nindler: "Demokratie gibt es nicht zum Nulltarif".

Innsbruck (OTS) - Ein Spendenverbot für politische Parteien wäre ein wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz. Denn die Glaubwürdigkeit der Politik hat in den vergangenen Jahren massiv gelitten. Andererseits muss uns die Demokratie auch etwas wert sein.

Die Politik in Österreich hat es geschafft, dass ihr mit voller Wucht Misstrauen und Argwohn entgegenschlagen. Nicht nur einmal musste Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Vergangenheit klarstellen, dass wir so nicht sind. Aber leider trifft das auf eine gewisse Politikergarde nicht zu.

Wie immer geht es dabei ums Geld, um Posten und Funktionen sowie lukrative Aufträge im Umfeld ihres Handelns. Der Ausfluss sind dann Protest und eine ungerechte Verallgemeinerung. Politiker müssen sich deshalb nicht wundern, wenn sie zu später Stunde am bier- bzw. weinseligen Stammtisch meist nur noch Falotten und Abkassierer sind. Und die Parteien in einem Aufwaschen als undurchsichtiges Netzwerk bezeichnet werden, das im Wahlkampf Unsummen für die Werbung in eigener Sache hinauspulvert. Millionen von Steuergeld für Prozente und Mandate.

In diesem beinahe undurchdringbaren Dickicht von Glaubwürdigkeitsdefiziten hängt die etablierte Politik in den Seilen. Wenn sich die Bevölkerung nur noch mit Schaudern davon abwendet, wie sich ihre Volksvertreter auf der Anklagebank abwechseln, wird es schwer, für ein finanziell ordentlich ausgestattetes Parteiensystem zu werben. Denn Demokratie kostet, sie sollte schließlich allen Bürgern etwas wert sein. Dazu gehören gut bezahlte PolitikerInnen und Parteien, die wichtige Grundlagen für die Weiterentwicklung des Staates leisten. Ansonsten wird der Willkür Tür und Tor geöffnet.

Was wäre die Alternative? Auf Spenden und Günstlingswirtschaft ausgerichtete Parteien und Politiker, die nicht das Allgemeinwohl im Auge haben, sondern mit ihren Entscheidungen Klientelpolitik betreiben. Ein Spendenverbot, wie es jetzt in Tirol diskutiert wird und kommen soll, ist gut und recht. Angesichts der acht Millionen Euro an jährlicher Parteiförderung auch mehr als vertretbar. Doch an einer umfassenden Transparenz auf allen politischen Betätigungsfeldern führt kein Weg vorbei.

Politiker mit Mehrfachbezügen, die noch dazu in unzähligen Aufsichtsrats- und Kontrollgremien sitzen, Wahlkampfkosten­überschreitungen wie bei der Tiroler ÖVP im Landtagswahlkampf 2022 oder Mandatare, die ihre Privilegien als karenzierte Beamte voll und weidlich ausnützen, sind Gift. Die Parteien-Demokratie benötigt heute mehr denn je Verantwortungsträger mit einem grundehrlichen und hochanständigen Selbstverständnis. Die Diskussion über ein Verbot von Parteispenden ist nämlich die Konsequenz aus dem steten Vertrauensverlust. Allerdings auch ein Schritt hin zu mehr Transparenz.





