VP-Arnoldner: Sensationelle Leistung des American Football Nationalteams

Herausragender Triumph im EM-Finale – historischer Moment für den Sport in unserem Land zeigt erneut Notwendigkeit, Sport in Wien breiter zu unterstützen

Wien (OTS) - „Ich gratuliere dem gesamten Team zu dieser sensationellen Leistung. Das ist ein historischer Moment für den Sport in unserem Land“, so die Sportsprecherin der Wiener Volkspartei, Bernadette Arnoldner, in einer Reaktion auf den 28:0-Sieg des österreichischen American Football Nationalteams gegen Finnland.

Der beeindruckende Erfolg des Nationalteams unterstreicht einmal mehr die Vielfalt und Qualität des österreichischen Sports. Eine Vielfalt, die in Wien dringend breitere politische Unterstützung und Anerkennung benötigt. „Um Wiens selbsternanntem Titel als Sportstadt gerecht zu werden, sind kontinuierliche Anstrengungen und gezielte Maßnahmen erforderlich“, betont Arnoldner. Und weiter: „Unsere Athletinnen und Athleten, die in verschiedensten Disziplinen Höchstleistungen vollbringen, brauchen bestmögliche Rahmenbedingungen. Dies ermöglicht ihnen, auf internationaler Bühne zu glänzen und Österreichs Sportkultur zu repräsentieren."

„Der aktuelle Triumph im American Football ist ein starkes Zeichen dafür, dass trotz der vielen Herausforderungen auf globaler und lokaler Ebene der Sport nicht in den Hintergrund geraten darf", so Arnoldner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at