Protect Our Winters Austria zu Protesten in Sölden und FIS

POW distanziert sich wie schon in der Vergangenheit von den Straßenblockaden der Letzten Generation und setzt weiterhin auf die eigene Petition

Sölden (OTS) - Die Devise muss „Wintersport geht nur mit Klimaschutz“ lauten. Anstatt Greenwashing zu betreiben, ist die FIS gefragt, mit positivem Beispiel voranzugehen und das Vorbild zu werden, das die Sportwelt so dringend braucht. Die Petition richtet sich also keineswegs gegen einzelne Skigebiete und erst recht nicht gegen den Skisport allgemein. Ganz im Gegenteil, es geht darum, den Skisport zukunftstauglich zu machen! In einem Land, in dem der Ski- und Wintersport einen derartigen Stellenwert haben wie in Österreich - vor allem aus wirtschaftlicher Perspektive - muss endlich der Realität ins Auge geblickt und die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden.

Die folgenden in der Petition geäußerten Forderungen fokussieren Mindestziele:

Eine zielbasierte Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen, einschließlich eines Fahrplans zur Erreichung einer 50%igen Emissionsreduktion bis 2030 (wie sie sich selbst im Rahmen es UN Sports for Climate Action Frameworks verpflichtet haben).

Die Umweltauswirkungen der FIS mit voller Transparenz zu veröffentlichen

Den Wettbewerbskalender anzupassen, um den Einfluss von Reisen zu reduzieren und den veränderten klimatischen Bedingungen gerecht zu werden.

Die politische Einflussnahme der FIS auf Regierungsebene zur Förderung von Klimaschutzmassnahmen zu nutzen

Protect Our Winters möchte auch weiterhin die Diskussions- und Kooperationsbereitschaft hervorstreichen. Denn nur gemeinsam kann es gelingen, die Sportarten, die wir alle lieben und - aus wirtschaftlicher Sicht - brauchen, nachhaltiger zu gestalten und so die Orte zu schützen, die für die Ausübung von Wintersport und zur Durchführung von Weltcup-Events notwendig sind.

Unterstützen Sie die Petiton Hier unterzeichnen

