Artenvielfalt geschenkt: Stadt Wien verteilt gratis regionale Hecken

Freitag, 3. 11., (U6-Station Jägerstraße) und Dienstag, 7.11.,(U4-Station Margaretengürtel) von 14 bis 18 Uhr

Wien (OTS) - Im Frühjahr gab es gratis Kräuter für das Blumenbeet zu Hause, jetzt sind die Heckenpflanzen dran: Die Stadt verteilt am 3. November und 7. November gratis Heckenpflanzenpakete, bestehend aus vier regionalen Sträuchern, an Personen mit Hauptwohnsitz Wien. Vor allem heimische Insekten wie Wildbienen oder Schmetterlinge, aber auch verschiedene Vogelarten freuen sich über die neuen Sträucher. Die ausgewählten Pflanzen sind wahlweise für sonnige und halbschattige Standorte verfügbar und wurden regional gezogen, um die lokale Flora und Fauna zu fördern.

„Um unsere Umwelt und das Klima zu schützen, braucht es die Mithilfe aller Wiener*innen. Mit dem Verteilen der gratis Hecken möchten wir Menschen zum Mitmachen motivieren“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Aktiver Umweltschutz bereitet Freunde und hat einen positiven Mehrwert für Flora, Fauna und das Mikroklima in unserer Stadt!“

Anmeldungen sind ab sofort unter https://www.wien.gv.at/umweltschutz/pflanzen-verteilaktion.html möglich.

Stadtrat Jürgen Czernohorszky ist am 3. November ab 14.30 Uhr bei der Verteilaktion dabei – gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm verteilt er Pflanzen bei der U6-Station Jägerstraße.

Ein Beitrag zur Biodiversität

Hecken sind ein wertvoller Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen. Sie dienen aber auch als Nahrungsquelle und bieten Schutz vor Fressfeinden und Wettereinflüssen. “Mit dieser Aktion fördern wir die Artenvielfalt in unserer Stadt, aber auch das Bewusstsein für die Bedeutung einer intakten Natur im städtischen Raum. Alle, die einen Strauch pflanzen, setzen sich für ein lebenswertes und nachhaltiges Wien ein - so wie das die Stadt Wien Umweltschutz als Abteilung seit inzwischen 50 Jahren tut“, so der Klimastadtrat.

Mit Aktionen wie beispielsweise der „Wiener Wald- und Wiesen-Charta“ und dem Aktionsplan zum Artenschutz positioniert sich Wien an der Spitze des städtischen Naturschutzes. Die Erhaltung, Ergänzung und Erneuerung von Wäldern, Grünflächen und Gewässern sind Maßnahmen, um die Biodiversität im urbanen Raum aufrechtzuerhalten.

Anmeldung für ein Heckenstaudenpaket:

https://www.wien.gv.at/umweltschutz/pflanzen-verteilaktion.html

Termine und Orte der Abholung:

Freitag, 3. November 2023, 14-18 Uhr, U6 Station Jägerstraße, Ausgang Leipziger Platz

Dienstag, 7. November 2023, 14-18 Uhr, U4 Station Margaretengürtel, Ausgang Moritzgasse bis zum Bruno Kreisky Park

Mitbringen:

Lichtbildausweis

Anmeldeformular (ausgedruckt oder digital am Handy)

Eine Tragetasche für 4 Stauden

Informationen zu den verteilten Hecken

Verteilt werden sowohl Hecken für sonnige wie auch halbschattige Standorte. Zu ersterem zählen die Salweide, Hundsrose, der Eingriffeliger Weißdorn und der Faulbaum. Mit halbschattigen Standorten macht man der Heckenkirsche, dem Gewöhnlichen Schneeball, dem Schwarzen Holunder und der Kornelkirsche eine Freude. Die regional gezogenen Pflanzen werden wurzelnackt geliefert. Daher müssen sie rasch eingepflanzt werden. Die Heckensträucher müssen sofort nach dem Abholen in einem mit Wasser befüllten Gefäß gelagert und innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage in die Erde eingepflanzt werden. Die Pflanzenauswahl ist an das Klima in unseren Breiten angepasst und somit winterhart.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder/ abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Kian Köpf

Stadt Wien – Umweltschutz

+43 1 4000 73433

komm @ ma22.wien.gv.at