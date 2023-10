Wiener Gewässer: Beliebtes Fährboot Copa Cruise beendet seine zweite Saison auf der Neuen Donau

6.300 Fahrgäste nutzten das umweltfreundliche Fährboot für einen Ausflug in den Norden der Donauinsel!

Wien (OTS) - Auch wenn dieser Sommer bis in den Herbst hinein dauerte - jede Saison hat ein Ende: Am Nationalfeiertag hieß es auch für die Copa Cruise zum letzten Mal Schiff Ahoi vor der Winterpause. Am 26. Oktober durften alle, die nochmals „Seeluft“ schnuppern wollten, den Fährbetrieb gratis nutzen. Nun wurde das Fährboot, das eigentlich Egretta heißt, an Land gebracht, wo es den Winter in einem geschützten Bereich auf der Donauinsel verbringen wird. In die neue Saison wird die Copa Cruise dann am 26. April 2024 starten.

Mit der Copa Cruise, einem elektrisch betriebenen Katamaran, hat die Stadt Wien eine Bootsverbindung zwischen CopaBeach und Jedleseer Brücke an der Grenze zu Niederösterreich geschaffen. 6.300 Fahrgäste nutzten heuer in der Saison von Ende April bis Ende Oktober das umweltfreundliche Öffi-Angebot, im Vorjahr waren es 3.500.

„Wiens Naturgewässer sind beliebte Ausflugsziele und mit dem Fährbetrieb auf der Neuen Donau haben wir ein weiteres attraktives Angebot geschaffen, um das Naturparadies zu entdecken“, so die Wiener Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima.

Fahrt in den wilden Norden der Donauinsel

Mit der Fähre können die Fahrgäste an den Wochenenden und Feiertagen die Vielfalt der Donauinsel erkunden – vom belebten CopaBeach bei der Reichsbrücke bis zum weitgehend naturbelassenen „wilden“ Norden der Insel. „Eine Bootsfahrt hinauf in den Norden der Donauinsel ist eine tolle Möglichkeit, auch in weniger bekannte Bereiche der Donauinsel zu gelangen. Immerhin hat die Donauinsel eine Länge von 21 km und ist gerade im Norden naturnah und ideal für Ruhe- und Erholungssuchende“, so Gerald Loew, Leiter der Fachabteilung Wiener Gewässer.

Von der ersten Station am CopaBeach geht es weiter zu den Stationen Floridsdorfer Brücke und Nordbrücke bis zur Endstation Jedleseer Brücke. Die Strecke beträgt rund 5 km und dauert 45 Minuten Fahrtzeit. Von der Jedleseer Brücke geht es wieder zurück zum CopaBeach.

Photovoltaik-Paneele liefern ein Viertel des Strombedarfs

Das neue Inselboot Copa Cruise heißt Egretta nach einer Reiher-Art. Der Katamaran, der mit einem Elektromotor betrieben wird, wurde von der Fachabteilung Wiener Gewässer umweltfreundlich aufgerüstet. Zwei Drittel des Bootsdaches sind mit Photovoltaik-Paneelen ausgestattet. Diese liefern bis zu einem Viertel des benötigten Stromes. Außerhalb des Fahrbetriebes wird das Inselboot oberhalb der Sunken City an einer E-Tankstelle aufgeladen.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Fanny Feichtinger

Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wien - Wiener Gewässer

Telefon: 01 4000 96535

Mobil: 0676 8118 98355

E-Mail: fanny.feichtinger @ wien.gv.at

www.gewaesser.wien.gv.at