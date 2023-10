Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 28. Oktober 2023. Von Max Ischia: "Ein Wettlauf gegen die Zeit".

Die verschneite Winterlandschaft pünktlich zum 30-Jahr-Jubiläum des Weltcup-Auftakts in Sölden vermag über die Schwierigkeiten des Skisports nicht hinwegzutäuschen.

Innsbruck (OTS) - Manch einer wird sich angesichts der Fernseh-Bilder verdutzt die Augen gerieben haben. Wo sich noch vor Tagen am Rettenbachferner ein Kunstschneeband durch das grau-braune Gletscher-Geröll quälte, offenbar­te sich dem Zuschauer zu Hause wie vor Ort ein Winderwunderland. Und das punktgenau zum 30-Jahr-Jubiläum des Weltcup-Auftakts hoch über Sölden. Blauer Himmel, Tiefschneespuren neben dem Rennhang und – laut Veranstalter – 15.400 Fans allein beim Damen-Riesentorlauf.

Tu felix Ski Austria.

Doch die herbstliche Winter-Idylle täuscht. Wenn der Weltcuptross am Sonntag das Ötztal wieder verlässt, wird der wärmste Oktober der Messgeschichte bleiben. Und damit auch die zuletzt so hitzig und mitunter untergriffig geführten Diskussionen, ob solche Rennen noch zeitgemäß sind. Ob der Aufwand angesichts der steigenden Temperaturen noch zu rechtfertigen ist. Und ob eine Termin-Verschiebung Richtung Mitte November nicht unumgänglich ist.

Der Skisport fühlt sich seit Jahren an den Pranger gestellt. Zu Unrecht, wie Touristiker, Seilbahner, Hoteliers und auch die Rennszene versichern. Und viel zu oft blieben in der Emotion Argumente und der Sport auf der Strecke. Losgelöst davon ist Skifahren österreichisches Kulturgut, Industriefaktor und ein unverzichtbarer Tourismusmotor. Damit das auch so bleibt, müssen sich alle Verantwortlichen aufeinander zubewegen. Die vom Österreichischen Skiverband eingerichtete Klima-Taskforce ist ein erster Schritt. Klar bleibt aber auch, dass nicht jedes Problem im Handumdrehen – wenn überhaupt – gelöst werden kann. Faktenbasierte Analysen sind das Gebot der Stunde. Die Zeit drängt ...



