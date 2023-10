Stocker an Amesbauer: „Im Gegensatz zu Kickl haben Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner die Asylbremse angezogen“

Die Asylzahlen belegen einen Rückgang der Asylanträge um 50 Prozent

Wien (OTS) - „Im Gegensatz zu Herbert Kickl haben Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner die Asylbremse erfolgreich angezogen. Die Asylstatistik zeigt uns schwarz auf weiß, dass die Asylbremse effizient ist und wirkt: Die Asylanträge sinken und haben sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Auch die Schleppermafia wird erfolgreich bekämpft. Das ist der Verdienst der Volkspartei“, sagt der Generalsekretär und Sicherheitssprecher der Volkspartei, Christian Stocker.

„Diese Trendwende im Asylbereich hat unser Bundeskanzler Karl Nehammer als Innenminister eingeleitet und Innenminister Gerhard Karner setzt den Erfolgskurs weiter fort. Die Asylpolitik der Volkspartei ist genau die Richtige“, so Stocker weiter und betont abschließend: „Herbert Kickl ist an einer Lösung in der Asylpolitik nicht interessiert, ganz im Gegenteil: Die Kickl-FPÖ gerät in Panik, weil ihr einziges inhaltliches Thema abhanden kommt. Auf solche parteipolitische Taktiken nehmen wir keine Rücksicht. Für die Volkspartei hat die Sicherheit oberste Priorität.“



