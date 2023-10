VP-Mahrer/Keri ad Gaal: Selbstbehauptungskurse richtiger Schritt, dem weitere folgen müssen

Hartnäckigkeit der Wiener Volkspartei zeigt Wirkung – Keine Frau soll sich in Wien unsicher fühlen

Wien (OTS) - Statistisch gesehen war jede dritte Frau in Österreich bereits Opfer von Gewalt: „Es ist erfreulich, dass in diesem Zusammenhang nun in unsere langjährige Forderung nach Selbstbehauptungskursen endlich Bewegung kommt. Mädchen und Frauen müssen sich ihrer Rechte und Stärken bewusst werden, um diese auch im alltäglichen Leben umzusetzen“, so die Frauensprecherin der Wiener Volkspartei, Sabine Keri angesichts der heutigen Ankündigung von Stadträtin Kathrin Gaal. Und weiter: „Die hartnäckige Initiative der Wiener Volkspartei hat erneut ihre Wirkung gezeigt!“

Neben den bisherigen Angeboten sei nun auch der Ausbau von Selbstbehauptungskursen eine wichtige und richtige Maßnahme. Klar sei, dass dies jedoch nur der Anfang sein kann. Auch heute wurde erneut eine 39-jährige vor ihrer Wohnung von einem Kosovaren mit einem Messer attackiert. Es müssen daher weitere Maßnahmen folgen:

„Neben einer flächendeckenden Gewaltprävention in den Schulen und verstärkter Männerarbeit, um Gewalt in der Familie entgegenzuwirken, braucht es auch allgemein auch eine Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls auf Wiens Straßen“, so Stadtrat Karl Mahrer, Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei.

„Die Rechte und Sicherheit von Mädchen und Frauen sind für uns nicht verhandelbar. Keine Frau soll sich in Wien unsicher fühlen.“, so Keri und Mahrer abschließend.

