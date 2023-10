FPÖ — Amesbauer: Schlepper geben Vollgas - Karners Asylbremse ist endgültig durchgebrannt!

Dutzende Aufgriffe jeden Tag im Burgenland zeigen, dass es keinen Grenzschutz, sondern nur ein Empfangskomitee gibt

Wien (OTS) - Jeden Tag gebe es Berichte über Aufgriffe dutzender Illegaler im Burgenland - glaubt man der Krone, werde von den Schleppern eine „Doppelzange“ angewendet, also das beinahe zeigleiche Eindringen von Fahrzeugen mit Schleppern an benachbarten Grenzübergängen. FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer „Die Schlepper geben Vollgas, und ÖVP-Innenminister Karner glaubt noch immer daran, dass seine Asylbremse wirkt. In Wahrheit ist sie endgültig durchgebrannt - und ausbaden müssen es die Menschen in unserem Land. Wenn sogar schon die Medien die Taktik der Schlepper kennen, dann sieht man, wie unfähig der Innenminister in seiner Grenzschutzpolitik ist.“

Auch die nackten Zahlen würden belegen, das der ÖVP-Innenminister seine tüchtigen Beamten nur zum Empfangskomitee degradiere: „Allein bis September wurden in diesem Jahr bereits knapp 44.000 Asylanträge gestellt. Das ist der dritthöchste Wert seit dem Jahr 1958. Nur die Jahre 2015 und 2022 waren noch schlimmer.“ Vergleicht man die Zahlen aus 2023 mit der Zeitspanne von 2011 bis 2022, so könne man sehen, dass die 2023er-Zahlen um 80 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt liegen.

„Diese Negativrekorde gab es übrigens immer unter ÖVP-Verantwortung im Innenministerium. Dass sich die ÖVP als ‚Sicherheitspartei’ bezeichnet, kann daher bestenfalls als satirische Aussage gewertet werden, betonte der FPÖ-Sicherheitssprecher, der sich vor allem über die Folgen dieser ungeregelten illegalen Masseneinwanderung besorgt zeigt: „Die unmittelbaren Auswirkungen sehen wir nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa: erhöhte Terrorgefahr, importierter Antisemitismus, Parallel- und Gegengesellschaften, die den islamistischen Terror auf offener Straße verherrlichen. Wir müssen daher eine völlige Schubumkehr in der Asyl- und Migrationspolitik im Sinne der ‚Festung Österreich‘ einleiten“, betonte FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer.

