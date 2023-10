Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: Selbst ist die Frau! Selbstbehauptungs-Workshops vom Nachbarschaftsservice wohnpartner

Jetzt für kostenlose Angebote mit Beratung und Empowerment-Workshops anmelden

Wien (OTS) - Das Nachbarschaftsservice wohnpartner hat alle interessierten Frauen Wiens in den vergangenen Wochen zu kostenlosen Selbstbehauptungskursen eingeladen. Die Workshops fanden bisher an insgesamt sechs Standorten in Kooperation mit der VHS und dem Verein „drehungen“ statt.

Bei einem Kurstermin im Grätzl-Zentrum Bassena 10 in Favoriten konnte sich Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál von der Wichtigkeit dieses Angebots überzeugen.

„wohnpartner setzt zahlreiche Aktivitäten im Zeichen der Frauen, die Angebote sind wie immer kostenlos und niederschwellig. Darin spiegelt sich das Ergebnis der bisher größten Frauenbefragung ,Wien, wie sie will‘ wider. Frauen wünschen sich generell mehr Zeit für Freizeitaktivitäten, für Sozialkontakte und für sich selbst. Kurz zusammengefasst wünschen sich die Wienerinnen ,Mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen‘. Auf dieser Basis setzt wohnpartner einen Schwerpunkt bei den Angeboten für Frauen und bietet ein umfassendes Angebot an Gruppenaktivitäten, Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie entsprechende Rückzugsmöglichkeiten und leistet so einen wertvollen Beitrag für die Wiener Frauen“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein für Frauen

Die Selbstbehauptungskurse wurden von wohnpartner initiiert, um das persönliche Sicherheitsgefühl von Frauen zu stärken. Insgesamt fanden bisher 12 Kurse an 6 Standorten statt, die von rund 100 Frauen besucht wurden. Bei dem zweiteiligen, aufeinander aufbauenden Kurs lernten die Teilnehmerinnen, wie sie mit gezielten Bewegungen ihren Körper einsetzen können, um sich zu behaupten und zu schützen. Durch den Kurs wurde das Selbstbewusstsein der Frauen gestärkt und die Beweglichkeit gefördert. Auch der veranstaltende Verein „drehungen“ ist mit dem Feedback der Teilnehmerinnen und dem Verlauf der Kurse sehr zufrieden.

Weitere Kurstermine

31.10. und 7.11. im Grätzl-Zentrum Wienerberg im Karl-Wrba-Hof, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien, jeweils 09.00 bis 12.00 Uhr

Im Rahmen der Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ (25. November bis 10. Dezember) sollen weitere Selbstbehauptungs-Kurse angeboten werden.

Mehr Raum und Themen für Frauen

Auch abseits von Selbstbehauptungskursen bietet wohnpartner regelmäßige Termine und Veranstaltungen für Frauen an, bei denen sie sich in einem sicheren Raum treffen, Hobbys nachgehen und zu verschiedenen Themen austauschen können.

3. Bezirk

Frauencafé im 3.: gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge finden 1- bis 2-mal pro Monat statt, im Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4. Nächste Termine: 21.11. und 28.11.2023

10. Bezirk

Frauencafé : zur Stärkung von Frauennetzwerken, jeden Dienstag 09-12 Uhr im Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/bei Stiege 25

: zur Stärkung von Frauennetzwerken, jeden Dienstag 09-12 Uhr im Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/bei Stiege 25 IKI Frauentreff : für Frauen jeden Alters, jeden Dienstag 18-20 Uhr im Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/bei Stiege 25

: für Frauen jeden Alters, jeden Dienstag 18-20 Uhr im Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/bei Stiege 25 Bauchtanzgruppe : nur für Frauen! Jeden Freitag 09-10 Uhr im Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/bei Stiege 25

: nur für Frauen! Jeden Freitag 09-10 Uhr im Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/bei Stiege 25 Frauentreff: zum Austausch und gemeinsamen Frühstück, jeden Freitag 09-11 Uhr im Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2

12. Bezirk

Familienberatung: kostenlose Beratung zu emotionalen und belastenden Themen, Terminvereinbarung erforderlich! Jeden Montag 16-20 Uhr im Grätzl-Zentrum Bassena Am Schöpfwerk, Am Schöpfwerk 29/14/R1

17. Bezirk

Frauen*treff kreativ „Zeit für mich“: für Frauen, die Freude am Malen, Zeichnen und Gestalten haben, jeden Mittwoch und Donnerstag 16-18 Uhr im Grätzl-Zentrum Hernals, Wattgasse 96-98/9/1

21. Bezirk

Frauengruppe „Starke Frauen“ : zum gegenseitigen Austausch und zur gegenseitigen Stärkung, jeden Dienstag 15-17 Uhr im Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60/Ecke Schicketanzgasse

: zum gegenseitigen Austausch und zur gegenseitigen Stärkung, jeden Dienstag 15-17 Uhr im Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60/Ecke Schicketanzgasse Floridsdorfer Frauencafé: trifft sich alle 14 Tage zum Austausch, für gemeinsame Ausflüge oder themenspezifische Workshops im Grätzl-Zentrum Floridsdorf. Nächsten Termine: 6.11., 20.11.2023, 10 bis 12 Uhr



Die aktuellen Termine sowie die jeweiligen Anmeldeformalitäten finden sich unter https://wohnpartner-wien.at/aktuelles/kalender.

Frauenbefragung: Wienerinnen wünschen sich mehr Zeit, mehr Raum

und mehr Chancen

Der Frauenschwerpunkt beim Nachbarschaftsservice wohnpartner ist eine konkrete Maßnahme, die auf Basis der Ergebnisse der großen Frauenbefragung „Wien, wie sie will“ umgesetzt wird. 15.500 Wienerinnen haben in mehr als 77.000 Antworten ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse mitgeteilt. Die Ergebnisse sind die Grundlage für konkrete Maßnahmen und Projekte der nächsten Jahre.

Weitere konkrete Maßnahmen, die bereits auf Basis der Ergebnisse der Frauenbefragung umgesetzt worden sind bzw. umgesetzt werden: die Fortsetzung des Programms „Respekt: Gemeinsam Stärker“, die Ausweitung der „Roten Box“ auf ganz Wien, das 5. Frauenhaus, die Mädchen*zone in Favoriten, das Projekt „Mädchen feiern Technik“ sowie die Erhöhung des Frauenanteils in technischen Berufen – etwa über waff-Stipendien. / Schluss

Rückfragen & Kontakt:

Gerda Mackerle

Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel.: +43(0) 1 4000-81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at



Agnes Niemiec

Wohnservice Wien Kommunikation

Tel.: 01/24503-25848

E-Mail: agnes.niemiec @ wohnservice-wien.at