Fahrbahnsanierung B 18 Leobersdorfer Straße in St. Veit/Triesting abgeschlossen

Erhöhung der Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Die Verkehrssicherheit in St. Veit an der Triesting konnte durch eine Fahrbahnsanierung der Landesstraße B 18 maßgeblich erhöht werden. Kürzlich erfolgte die offizielle Baufertigstellung. Die Arbeiten wurden von der Firma Gebrüder Haider aus Großraming innerhalb einer Woche (in den Nachtstunden) ausgeführt. Abschließend wird noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Die Gesamtkosten von rund 230.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Dabei wurde auf der gesamten Fläche von rund 3.500 Quadratmetern die Fahrbahn der B 18 von Kilometer 8,288 bis Kilometer 8,7 abgefräst und mit dem Einbau einer Tragschichte und einer Deckschichte unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite wiederhergestellt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

