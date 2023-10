10. Bezirk: Errichtung eines lichtsignalgeregelten Schutzweges in der Triester Straße

Wien (OTS) - Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 31. Oktober 2023, mit der Errichtung eines lichtsignalgeregelten Schutzweges in der Triester Straße auf Höhe der Gödelgasse im 10. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten in der Hauptfahrbahn in beide Fahrtrichtungen erfolgen tagsüber in der Zeit von 9:00 bis 15:00 Uhr und abends zwischen 20:00 und 22:00 Uhr – jeweils unter Freihaltung von mindestens zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. In der Zeit von 22:00 bis 5:00 Uhr bleibt in jede Fahrtrichtung ein Fahrstreifen frei. In der Nebenfahrbahn wird nur tagsüber gearbeitet. Die Zufahrt zu den Supermarktparkplätzen bleibt durchgehend aufrecht.

Örtlichkeit der Baustelle: 10., Triester Straße auf Höhe Gödelgasse

Baubeginn: 31. Oktober 2023

Geplantes Bauende: 24. November 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

