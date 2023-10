Wölbitsch ad Wien Holding Arena: Projekt muss endlich so rasch wie möglich auf Schiene gebracht werden

Unprofessionalität muss endlich ad acta gelegt werden – Fehler dürfen sich nicht wiederholen

Wien (OTS) - „Jetzt müssen endlich alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um dieses Zukunftsprojekt auf Schiene zu bringen. Es darf keine weitere Zeit vergeudet werden. Klar ist: Die aktuellen Fehler und Versäumnisse dürfen sich nicht wiederholen. Die Unprofessionalität muss endlich ad acta gelegt werden“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei, Markus Wölbitsch.



So wurde heute verlautbart, dass in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der Wien Holding, die in der ersten Novemberhälfte stattfindet, Wege zur Realisierung der Wien Holding Arena definiert und diese dann mit dem Eigentümervertreter, Finanzstadtrat Hanke besprochen werden sollen.



Darüber hinaus seien jedoch weiterhin viele Fragen offen, die zwingend geklärt werden müssen. Darunter die konkreten Modalitäten, wie vor allem dieses Vorhaben vom jeweiligen Projektwerber finanziert werden soll sowie auch die genauen Zahlen zu den Baukosten und zur Auslastung der zukünftigen Arena.



Es dürfe jedenfalls nicht sein, dass Wien an derartigen Großprojekten scheitert. Auch die aktuellen Ereignisse rund um den Fernbusterminal lassen nur den Schluss zu, dass die Stadtregierung es einfach nicht schafft diese Vorhaben in der dafür notwendigen Art und Weise umzusetzen. „Dieses für Wien so wesentliche Zukunftsprojekt muss nun professionell, rasch und kosteneffizient realisiert werden. Ein ordnungsgemäßer Vergabeprozess muss daher sichergestellt werden“, so Wölbitsch abschließend.





