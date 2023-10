ORF-„Pressestunde“ mit Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde

Am 29. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Oskar Deutsch ist Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) in dramatischen Zeiten für das jüdische Leben in Österreich. Die Zahl der antisemitischen Vorfälle steigt seit dem Anschlag in Israel am 7. Oktober 2023 drastisch an. Abgerissene Israel-Fahnen vor dem Stadttempel in Wien, antisemitische Parolen auf Demonstrationen oder Beschimpfungen im Netz und auf der Straße. Wie sicher ist das Leben für Jüdinnen und Juden aktuell in Österreich? Was denkt der Präsident der IKG über die Reaktionen der heimischen Politik? Kippt die Stimmung in der Bevölkerung? Wie hat sich das Verhältnis zu anderen Religionsgemeinschaften seit der Terrorattacke der Hamas in Israel verändert? Wie hat sich seit Corona und dem Krieg in der Ukraine das Leben der jüdischen Mitmenschen gewandelt? Und: Steht die IKG hinter der Politik des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 29. Oktober 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Susanne Puller

Austria Presse Agentur

und

Andreas Mayer-Bohusch

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at