„Sport am Sonntag“ zum Ski-Weltcup-Auftakt im Zeichen der Klimakrise

Am 29. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 29. Oktober 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski Alpin: Der Weltcup-Auftakt in Sölden im Zeichen der Klimakrise Die Standort-Bestimmung am Gletscher gibt Aufschluss über die Riesentorlauf-Form der Ski-Asse. Und wie reagiert die FIS rund um Präsident Johan Eliasch auf den Vorwurf von „Greenwashing“?

Frauen-Fußball-Nationalteam: Bewährungsprobe gegen Portugal

Im Kampf um den Verbleib in der Nations-League-Top-Gruppe trifft Österreich auf Portugal.

Mountainbike: Weltmeisterin Valentina Höll und Vizeweltmeister Andreas Kolb live im Studio

Die Downhill-Asse über ihre starke Saison, Highspeed-Action und den Ärger über die Nicht-Berücksichtigung für Olympia.

American Football: Österreich gegen Finnland im EM-Finale

Heimspiel für Österreichs Football-Stars in St. Pölten.

Rugby-WM: Das Traumfinale Neuseeland gegen Südafrika

In Paris kommt es zum Showdown der beiden Rekordweltmeister.

RED-S: Die Gefahr von Mangelernährung im Sport

Wie zu geringe Nahrungsaufnahme den Körper und die Leistungsfähigkeit bedroht.

