„Thema“: Fast Fashion – ist kurzlebige Mode in der Klimakrise noch tragbar?

Am 30. Oktober um 21.05 Uhr in ORF 2

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema" am Montag, dem 30. Oktober 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Frust mit der Lust? – Tabuthema weiblicher Orgasmus

„Ich habe meinen Orgasmus jahrelang vorgespielt“, erzählt die 34-jährige Felicia Nagel. Jede dritte Frau kommt beim Geschlechtsverkehr mit einem Mann nicht zum Höhepunkt. Was ist der Grund dafür, dass viele Frauen keinen Orgasmus haben? „Letztendlich leben wir immer noch in einer lustfeindlichen Gesellschaft“, meint Sexualtherapeut Wolfgang Kostenwein. Susanne Kainberger und Fred Lindner haben für „Thema“ eine Orgasmusschule und einen Selbstliebeworkshop besucht und erzählen die Geschichten von Frauen auf der Suche nach ihrem sexuellen Höhepunkt.

Fast Fashion: Ist kurzlebige Mode in der Klimakrise noch tragbar?

„Ich kaufe keine neue Kleidung mehr. Das ist Ressourcenverschwendung“, sagt Angelika Schönherr. Sie besucht daher regelmäßig die Nähstube vom Wiener Hilfswerk. Im Nachbarschaftszentrum kann sie ihr Gewand selbst reparieren oder neugestalten. In Österreich liegen Millionen Kleidungsstücke ungenutzt im Kasten. Kleidung wird oft ungetragen entsorgt. Rund 220.000 Tonnen Textilien werfen Menschen in Österreich jedes Jahr in den Müll. Wie Nachhaltigkeit in der Modeindustrie funktionieren kann, zeigen Schülerinnen der Modeschule Herbststraße und die Slow-Fashion-Designerin Viktoria Peschl. Sie denken Mode anders. Diese soll nachhaltig sowie fair produziert werden – und im Idealfall ein Leben lang halten. Eine „Thema“-Reportage von Pia Bichara.

Mode-Humanistin: Star-Designerin und Aktivistin Louise Xin

„Wenn ich dich frage: trägst Du T-Shirts aus Baumwolle? Wenn ja, dann muss ich Dir leider sagen, dass eines von fünf höchstwahrscheinlich von jemandem in einem Arbeitslager hergestellt wurde!“, sagt die chinesisch-schwedische Designerin Louise Xin. Als erste Modedesignerin kreiert sie Haute Couture, die man nicht kaufen, sondern nur mieten kann. Xin versucht die Modeindustrie zu verändern und das Bewusstsein für Zwangsarbeit und Unterdrückung von Textilarbeiterinnen zu schärfen. Dazu kommen Ideen für nachhaltige Kooperationen, wie zum Beispiel mit der Königlich Schwedischen Oper, wo aus nicht mehr benutzten Kostümen Haute Couture entsteht. Alexander W. Rauscher hat Louise Xin für „Thema“ begleitet.

