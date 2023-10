2. Bezirk: „Halloween Special“-Abende im Circusmuseum

Wien (OTS) - Im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) finden am Montag, 30. Oktober, sowie am Dienstag, 31. Oktober, jeweils ab 19.00 Uhr, unterhaltsame Veranstaltungen statt, die ganz im Zeichen von Halloween stehen. Wunderliche Darbietungen werden vom Clown- und Zauber-Duo „Fools Brothers“ in Shows mit dem Titel „Halloween Special“ gezeigt. Nach einem Sekt-Empfang startet um 19.30 Uhr das neue Programm „Coulrophobia (Fear Of Clowns)“. Karten: 35 Euro. Auskunft und Reservierung: Telefon 0676/340 75 65 bzw. E-Mail office@circus-clownmuseum.at.

Die Gebrüder „Fool“ beschreiben ihre Halloween-Revue mit einem unübersehbaren Zwinkern: „Plumpe Clownerie und Zauberkunst der Extraklasse“. Details der schaurig-schönen Vorstellungen gibt das Duo vorab nicht bekannt. „Kostümierte Gäste sind herzlich willkommen!“, betonen die Künstler. Umfassende Präsentation im Internet: www.foolsbrothers.at.

Die freiwillig arbeitenden Unterhaltungskunst-Historiker*innen realisieren die 2 Halloween-Veranstaltungen mit dem Duo „Fools Brothers“ in Kooperation mit dem Kultur-Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“ (Mitglied bei „Basis.Kultur.Wien“). Details zum „Circus- und Clownmuseum Wien“ (Öffnungszeit, Exponate in der Dauer-Ausstellung, wechselnde Dokus, u.a.) lesen Interessierte im Internet: www.circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“: www.zaubertheater.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

