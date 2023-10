Toto: Zehnfachjackpot – 90.000 Euro warten

Zwölfer Jackpot in Wien und im Burgenland geknackt

Wien (OTS) - Zehnmal in Folge ist es nun schon niemandem gelungen, einen Toto Dreizehner zu tippen. Damit geht es in der nächsten Runde am Wochenende um einen Zehnfachjackpot mit einer erwarteten Gewinnsumme von rund 90.000 Euro.

Der Jackpot beim Zwölfer hingegen hat seine Abnehmer gefunden. Je ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Wien und aus dem Burgenland waren per Normalschein erfolgreich und gewannen jeweils mehr als 6.000 Euro. Beide scheiterten übrigens an Spiel 10, rechneten also nicht mit dem Auswärtssieg Borussia Dortmunds bei Newcastle United.

Nichts Neues gibt es in der Torwette. Erneut weder fünf noch vier richtige Ergebnisse bedeutet, dass es im ersten Rang um einen Zehnfach- und im zweiten um einen Doppeljackpot geht.

Annahmeschluss für die Runde 43B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 43A

10fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 78.082,17 – 90.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 6.006,00 23 Elfer zu je EUR 56,00 298 Zehner zu je EUR 8,60 102 5er Bonus zu je EUR 10,50

Der richtige Tipp: X 1 2 X X / 2 2 1 1 2 2 1 X 2 X 2 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 8.956,32 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 870,14 Torwette 3. Rang: 28 zu je EUR 17,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 170.864,68

Torwette-Resultate: 2:2 2:1 0:1 2:2 1:1

