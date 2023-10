Karikaturen-Schau im Bezirksmuseum 18 endet Montag

Wien (OTS) - Seit Ende September läuft im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) die Sonder-Ausstellung „Heiterkeit braucht keine Worte“. Jetzt geht diese Schau zu Ende: Nur mehr am Sonntag, 29. Oktober, sowie am Montag, 30. Oktober, können die humorigen Zeichnungen des früher im 18. Bezirk ansässigen Künstlers Rolf Totter (1922 - 1979) betrachtet werden. An den 2 Tagen ist das Museum zwischen 10.00 und 12.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gratis, Spenden werden angenommen. Auskunft: Telefon 4000/18 127 (Museumsleiterin: Doris Weis).

Das Publikum sieht einen repräsentativen Querschnitt durch das zeichnerische Schaffen Totters. Die Familie des Karikaturisten stellte die amüsanten Arbeiten leihweise zur Verfügung. Auf 15 Tafeln bietet die Schau eine breite Palette an Karikaturen mit Motiven aus Freizeit, Beruf, Sport und weiteren Bereichen. Zum Kauf werden ein Karikaturen-Buch und ein „Schmunzel-Memo“ angeboten. Infos dazu via E-Mail: hannes.totter@gmail.com.

Fragen zum Museumsbetrieb (Öffnungszeiten, Dauer-Ausstellung, wechselnde Dokus, etc.) beantwortet das ehrenamtlich wirkende Historiker*innen-Team per E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at

Allgemeine Informationen:



Karikaturist Rolf Totter (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Rolf_Totter

Bezirksmuseum Währing: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at