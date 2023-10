ORF Vorarlberg: Exklusives Stromgitarren-Konzert sorgte für Mega-Stimmung

Partyband „The Ruberneckers“ heizte den Gewinnerinnen und Gewinnern von ORF Radio Vorarlberg ordentlich ein

Wien (OTS) - Fantastische Stimmung herrschte beim Abschlusskonzert des Gewinnspiels „ORF Radio Vorarlberg Stromgitarre“ am Abend des 25. Oktober 2023. Die Partyband „The Ruberneckers“ brachte den 150 ORF-Radio-Vorarlberg-Hörerinnen und -Hörern bei diesem Spezialevent im Krafthaus des Stromerzeugers „illkwerke vkw“ in Bregenz so richtig Power. ORF-Radio-Vorarlberg-Moderatorin Nicole Benvenuti begrüßte die Gäste gemeinsam mit Andreas Neuhauser, Kommunikationschef bei „illwerke vkw“.

Gitarrensolo erkannt und VIP-Tickets gewonnen

Im Oktober wurden bei ORF Radio Vorarlberg die besten Gitarrenriffs der Rockgeschichte mit dem Gewinnspiel „ORF Radio Vorarlberg Stromgitarre“ verknüpft. Die Hörerinnen und Hörer mussten täglich einen neuen Interpreten bzw. Song – wie zum Beispiel „Sommer of 69“ von Bryan Adams, „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd oder „Sweet Home Alabama“ von Lynyrd Skynyrd – anhand kurzer Gitarrensoli erkennen. Am Ende gab es 15 Gewinnerinnen und Gewinner, die nun mit jeweils neun Freunden ihre VIP-Tickets für das Privatkonzert einlösten.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Das Exklusivkonzert der ‚ORF Radio Vorarlberg Stromgitarre‘ brachte Partystimmung, Gitarrenriffs und Tanzen bis spät in die Nacht. Ein unvergesslicher Abend für 150 Musikbegeisterte aus dem ganzen Land und ein Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer, die sich über diesen Musikmix auch täglich bei ORF Radio Vorarlberg freuen.“

Andreas Neuhauser, Kommunikationschef „illwerke vkw“: „Unser altehrwürdiges Krafthaus in Bregenz, wo seit über 100 Jahren schon viel Energie geflossen ist, bietet den perfekten Schauplatz und die ideale Kulisse für dieses einmalige Erlebnis gemeinsam mit dem ORF Vorarlberg.“

Weiteres Gewinnspiel im November

Bereits am 2. November startet das nächste Gewinnspiel bei ORF Radio Vorarlberg: „Hauen Sie uns ins Pfännele“. Erstmals spielen die „Guten Morgen Vorarlberg“-Moderatoren Reinhard Wittwer und Dominic Dapré gegen die Hörerinnen und Hörer: Drei Fragen, ein Gewinner und täglich Einkaufsgutscheine im Wert von 300 Euro für die nächste Raclettepartie.

