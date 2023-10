Zahlreiche Interessierte beim Tag der offenen Tür im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Bundesminister Martin Polaschek begrüßte rund 2.000 Besucherinnen und Besucher im Palais Starhemberg

Wien (OTS) - Am gestrigen Nationalfeiertag folgten zahlreiche Interessierte der Einladung zum Tag der offenen Tür des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung am Minoritenplatz 5.

Bundesminister Martin Polaschek empfing die Besucherinnen und Besucher in den Räumlichkeiten des Ministeriums und stand für Gespräche und gemeinsame Fotos zur Verfügung. "Ich freue mich über das große Interesse und diese Möglichkeit, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen - der Tag der offenen Tür bietet eine wunderbare Gelegenheit dafür. Dass so viele Menschen das Ministerium besucht und das vielfältige Programmangebot interessiert angenommen haben, zeigt wie wichtig Veranstaltungen wie diese sind. Ich danke allen für ihren Besuch!", so der Minister.

Mit dem diesjährigen Programm wurde ein spannender Einblick in die Vielfältigkeit der Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungswelt geboten, das Jung und Alt zum Zuhören, Erforschen, Ausprobieren und Mitgestalten einlud. Vor dem Eingang des Ministeriums konnten beim Physikmobil überraschende Experimente durchgeführt werden, das mobile Planetarium der Universität Wien im Innenhof bot einen imposanten Blick ins Universum.

Ein besonderes Highlight im Audienzsaal waren die beiden unterhaltsamen Auftritte der Wissenschaftskabarettisten „Science Busters“ mit einer abenteuerlichen Reise zum Mars – für die kleinen Besucherinnen und Besucher zusammen mit Kasperls Freund Pezi. Zwei kunsthistorische Vorträge mit einzigartigen Einblicken in die Geschichte des Palais Starhemberg rundeten das Bühnenprogramm ab.

In der Demokratiewerkstatt des österreichischen Parlaments konnten die Besucherinnen und Besucher erfahren, wie wichtig gelebte Demokratie, Teilhabe und Mitgestaltung für uns alle sind. Weiters wurde die Ressortstrategie des Ministeriums „Klasse Job“, die größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik, vorgestellt und über Ausbildung, Quereinstieg und Berufschancen als Lehrer/in informiert.

